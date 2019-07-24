Россиян хотят лишить тайны переписки

Нарушение права на тайну личной переписки увидели эксперты и общественники в предложении сенаторов ввести обязательную идентификацию пользователей e-mail.

Технически это возможно, но не экономично. Это требует больших денег на внедрение, а практического толка не несёт, — сообщил телеканалу «Москва 24» аналитик Эльдар Муртазин.

Специалисты отрасли и общественники инициативу тоже не поддерживают.

Инициатива нарушает конституционные права граждан о защите личных данных, неприкосновенности частной жизни, сохранении тайны переписки, — уверен руководитель проекта «Роскомсвобода» Артём Козлюк.