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Россиян хотят лишить тайны переписки 

News.ru + ещё 7 40 минут назад
Фото: globallookpress.com
Нарушение права на тайну личной переписки увидели эксперты и общественники в предложении сенаторов ввести обязательную идентификацию пользователей e-mail.
Технически это возможно, но не экономично. Это требует больших денег на внедрение, а практического толка не несёт, — сообщил телеканалу «Москва 24» аналитик Эльдар Муртазин.
Специалисты отрасли и общественники инициативу тоже не поддерживают.
Инициатива нарушает конституционные права граждан о защите личных данных, неприкосновенности частной жизни, сохранении тайны переписки, — уверен руководитель проекта «Роскомсвобода» Артём Козлюк.
Как писал News.ru, интернет-компания Mail.ru Group раскритиковала законопроект, предполагающий введение обязательной идентификации пользователей электронной почты. Вице-президент и технический директор сервиса Владимир Габриелян назвал его неуместным.
22 июля сенаторы внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий, что пользоваться электронной почтой в России смогут лишь идентифицированные в установленном правительством порядке лица. Идентификацию пользователей электронной почты предлагается осуществлять с использованием абонентского номера на основании договора об идентификации, заключаемого организатором сервиса электронной почты с оператором связи.
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Наука и техника , Интернет , Владимир Габриелян , Эльдар Муртазин , Артем Козлюк , Госдума , Mail.ru Group
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