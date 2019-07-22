Инженеры показали парашюты для космических туристов

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Как испытывают парашюты для космических кораблей: видео 

Популярная механика 1 час назад
Инженеры SpaceX продолжают испытывать на прочность парашюты, предназначенные для капсул корабля Cred Dragon — первого судна для коммерческих полетов в космос.
Сделать парашют — задача не из простых, но она многократно усложняется, когда речь заходит про парашюты для космических кораблей. Большинство компаний и вовсе не берутся за подобные проекты, однако SpaceX всегда отличалась своей любовью к экспериментам. В новом ролике инженеры от «первого лица» продемонстрировали, как происходит полевое испытание специальных парашютов, которые в будущем будут установлены на Crew Dragon.
Калифорнийская компания объявила, что собирается сделать космический туризм доступным для людей, а потому разрабатывает для этих целей наиболее безопасную и совершенную систему. Экипаж корабля будет насчитывать до 7 человек, и к вопросу парашютирования инженеры подходят со всей серьезностью.
Ряд последних испытаний показал неудовлетворительные результаты, но это не останавливает компанию и попытки продолжаются. В письме нашим американским коллегам из Popular Mechanics представители компании отметили, что надеются подготовить Crew Dragon к так называемой Demo-2 — демонстрационным полетам, запланированным для первых коммерческих миссий NASA 15 ноября 2019 года.
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Наука и техника , Видео , Технологии , SpaceX , NASA
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