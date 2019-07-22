Инженеры показали парашюты для космических туристов

Как испытывают парашюты для космических кораблей: видео

Инженеры SpaceX продолжают испытывать на прочность парашюты, предназначенные для капсул корабля Cred Dragon — первого судна для коммерческих полетов в космос.

Сделать парашют — задача не из простых, но она многократно усложняется, когда речь заходит про парашюты для космических кораблей. Большинство компаний и вовсе не берутся за подобные проекты, однако SpaceX всегда отличалась своей любовью к экспериментам. В новом ролике инженеры от «первого лица» продемонстрировали, как происходит полевое испытание специальных парашютов, которые в будущем будут установлены на Crew Dragon.

Калифорнийская компания объявила, что собирается сделать космический туризм доступным для людей, а потому разрабатывает для этих целей наиболее безопасную и совершенную систему. Экипаж корабля будет насчитывать до 7 человек, и к вопросу парашютирования инженеры подходят со всей серьезностью.