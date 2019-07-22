Вирусы и платные подписки: пользователи FaceApp под угрозой

Эксперты по информационной безопасности предупредили о мошеннической схеме, направленной на пользователей «состаривающего» приложения FaceApp, которое обрело вирусную популярность на прошлой неделе. Юзеров заманивают фейковыми клонами программы, которые несут в себе потенциальную угрозу.

Пользователи фоторедактора FaceApp, позволяющего «состаривать» селфи, стали мишенью для мошенников, говорится в пресс-релизе антивирусной компании ESET, поступившей в «Газету.Ru». Это приложение приобрело вирусную популярность и до сих пор занимает места в топах App Store и Play Market, чем и решили воспользоваться злоумышленники.

Сообщается, что мошенники начали создавать поддельные сайты, на которых предлагается скачать бесплатную версию приложения FaceApp Pro, предлагающую расширенный функционал базовой версии. При этом при попытке установки приложения появляется большое количество всплывающих окон, после кликов по которым невнимательные пользователи подписываются на платные приложения, рекламу и уведомления, которые также являются частью мошеннической схемы.

Помимо создания специальных сайтов злоумышленники также рекламировали зараженные ссылки с клоном FaceApp на видеохостинге YouTube.

По словам ИБ-экспертов, с помощью такого способа киберпреступники, как правило, обманом подписывают жертв на рекламу, но переход из YouTube по вредоносной ссылке может привести и к загрузке на устройство пользователя вирусной программы.

«В прошлый четверг мы обнаружили более 200 тыс. результатов, которые вели на сайты с фальшивым приложением FaceApp Pro. Только одно из найденных нами видео на YouTube имело более 150 тыс. просмотров. В то же время по вредоносным ссылкам кликнули более 90 тысяч раз. Ни одна компания не может похвастаться таким высоким показателем CTR [кликабельности — прим. ред.], какой удалось достичь киберпреступникам», — подтвердил «Газете.Ru» рассказывает эксперт ESET Лукас Стефанко.

Чтобы не стать жертвой киберзлоумышленников рекомендуется скачивать приложения только из проверенных источников, например, официальных магазинов приложений, а также обращать внимание на рейтинг программы, а также комментарии пользователей.

На прошлой неделе портал Mashable опубликовал предупреждение об активизации клонов и альтернатив FaceApp. Так, три из десяти самых популярных приложений в AppStore являлись программами для трансформации лиц.

Тем не менее, эксперты не рекомендуют скачивать эти приложения, так как их политика приватности вызывает сомнения.

Приложение FaceApp создано российской компанией Wireless Lab, базирующейся в Санкт-Петербурге. Главным его разработчиком является Ярослав Гончаров , занимающий должность генерального директора Wireless Lab. Так как FaceApp буквально за одну ночь стал популярным не только в России, но и по всему миру, американские власти забили тревогу — якобы за фоторедактором могут стоять печальные известные «русские хакеры», собирающие информацию о гражданах США под прикрытием развлекательного контента.

Так, сенатор-демократ от штата Нью-Йорк Чак Шумер отправил официальный запрос в ФБР и Федеральную торговую комиссию США с просьбой провести расследование в отношении FaceApp.

«В век технологии распознавания лиц, которая используется и в целях безопасности, и в целях слежки, крайне важно, чтобы пользователи знали, как защитить свою персональную и биометрическую информацию, в том числе и от враждебных иностранных агентов», — заявил американский сенатор.

Впрочем, сама Wireless Lab утверждает, что никакой опасности в использовании FaceApp нет.

«Несмотря на то, что основная команда разработчиков находится в России, пользовательские данные не хранятся на территории РФ», — заявили в компании, добавив, что не продают или не делятся собранной информацией о своих юзерах.

Кроме того, в Wireless Lab пояснили, что большая часть загруженных пользователями фотографий удаляется с серверов в течение 48 часов. При этом пользователь может направить запрос на удаление всей своей информации досрочно — для этого необходимо связаться с техподдержкой.

FaceApp появился на свет около двух лет назад и быстро стал вирусным — это приложение с помощью искусственного интеллекта преобразовывает селфи пользователя. Оно позволяет «добавить» себе улыбку, представить себя мужчиной/женщиной или просто наложить фильтр бьютификации, исправляющий недостатки кожи и макияжа. После того, как в 2019 году в функционале приложения появился «состаривающий» фильтр, FaceApp пережил вторую волну популярности.