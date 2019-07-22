Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые нашли следы боев 1812 года под Смоленском 

ТК «Звезда» + ещё 6 37 минут назад
Фото: Институт археологии РАН
Битва между деревнями произошла после того, как русская армия оставила Смоленск и стала отступать к Москве в ночь с 17 на 18 августа 1812 года.
Исследователи Института археологии РАН изучили места битв Отечественной войны 1812 года в Смоленске и его окрестностях и обнаружили следы боев около деревень Валутино и Лубино, в которых по разным подсчетам погибло от 12 до 20 тысяч человек.
«Археологам впервые удалось обнаружить материальные свидетельства боя у Старой Смоленской дороги, в районе деревень Валутино — Лубино… В результате археологической разведки на левом берегу реки Строгань были найдены многочисленные ружейные пули, а также картечь и фрагменты гранат», — сообщает пресс-служба института.
Битва между деревнями произошла после того, как русская армия оставила Смоленск и стала отступать к Москве в ночь с 17 на 18 августа 1812 года. Корпус генерала Нея стремился выйти к Лубино и помешать российским войскам, но дорогу ему преградил отряд генерал-майора Павла Тучкова. Несколько позже к обеим сторонам подошло подкрепление.
Это сражение очевидцы считали одним из самых ожесточенных. По разным данным, в нем погибли до 20 тысяч солдат с обеих сторон. Бой прекратился поздней ночью, когда силы русской армии, избежав генерального сражения, объединились и оставили Смоленск.
Исследователи уверены, что найденные материальные свидетельства — пули, части гранат и картечи — помогут восстановить расстановку пехотных батальонов и артиллерийских батарей и уточнить письменные источники, пишет РИА Новости.
ТК «Звезда»: последние новости
NASA намерено открыть всему миру доступ к лунным камням В США рассекретили данные о первой жертве прорыва в «Зону 51» На Байконуре ракету с кораблем «Союз МС-13» установили на стартовый стол
Комментарии
Наука и техника , Общество , РАН , РИА Новости , Москва , Смоленск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киев решил помешать выдаче российских паспортов81
Зеленского предупредили о ловушке83
Украинские военные погибли на глазах у НАТО286
Еще один российский город окутало дымом1
«Ответим»: В России отреагировали на угрозы Киева5
Видео
01:04
Горящая в атмосфере Tiangong-2 попала на видео
Технологии Наука и техника
00:22
Умер генеральный директор МАГАТЭ
Происшествия
00:28
Безответственный Су-30 «агрессивно преследовал» самолет США
Армия Войска
04:52
Захваченный танкер: что происходит с россиянами
Происшествия Статьи
01:01
«Он жив»: как «похоронили» главу Туркмении
В мире СНГ
01:13
Перехват Су-30 разведчика США попал на видео
Армия Латинская Америка
02:10
Задержан подозреваемый в похищении россиянок в Германии
Криминал Происшествия
01:09
Сторонник Зеленского разругался со старушкой на выборах
Украина В мире
06:51
Последняя надежда: россияне обратились к Меркель
Общество В мире
03:56
Появились данные экзит-поллов на выборах в Раду
В мире Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение