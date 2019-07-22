Ученые нашли следы боев 1812 года под Смоленском

Битва между деревнями произошла после того, как русская армия оставила Смоленск и стала отступать к Москве в ночь с 17 на 18 августа 1812 года.

Исследователи Института археологии РАН изучили места битв Отечественной войны 1812 года в Смоленске и его окрестностях и обнаружили следы боев около деревень Валутино и Лубино, в которых по разным подсчетам погибло от 12 до 20 тысяч человек.

«Археологам впервые удалось обнаружить материальные свидетельства боя у Старой Смоленской дороги, в районе деревень Валутино — Лубино… В результате археологической разведки на левом берегу реки Строгань были найдены многочисленные ружейные пули, а также картечь и фрагменты гранат», — сообщает пресс-служба института.

Битва между деревнями произошла после того, как русская армия оставила Смоленск и стала отступать к Москве в ночь с 17 на 18 августа 1812 года. Корпус генерала Нея стремился выйти к Лубино и помешать российским войскам, но дорогу ему преградил отряд генерал-майора Павла Тучкова. Несколько позже к обеим сторонам подошло подкрепление.

Это сражение очевидцы считали одним из самых ожесточенных. По разным данным, в нем погибли до 20 тысяч солдат с обеих сторон. Бой прекратился поздней ночью, когда силы русской армии, избежав генерального сражения, объединились и оставили Смоленск.

Исследователи уверены, что найденные материальные свидетельства — пули, части гранат и картечи — помогут восстановить расстановку пехотных батальонов и артиллерийских батарей и уточнить письменные источники, пишет РИА Новости.