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Робот «Федор» заговорил 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Роботу «Федор», которому предстоит отправиться на МКС, добавили функции голосового помощника. Об этом агентству РИА Новости сообщили в «Роскосмосе».
В госкорпорации уточнили, что это было сделано для его общения с космонавтами — чтобы андроид мог понимать вопросы и передавать данные членам экипажа. 26 июня сообщалось, что российские космонавты уже прошли тренировку с «Федором»
Робот «Федор» (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) создается «Андроидной техникой» и Фондом перспективных исследований по заказу МЧС России. Соответствующие разработки начались в 2014 году. На создание робота ушло 300 миллионов рублей. Одной из областей применения «Федора» называются работы в открытом космосе.
«Федор» недавно сменил имя, теперь его зовут Skybot F-850. Он должен отправиться на МКС 22 августа, однако, по утверждению ряда СМИ, люк «Союза» якобы оказался слишком тесным для робота. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин успокоил общественность, назвав подобные публикации «чушью». «Пролез», — добавил Рогозин.
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Комментарии
Наука и техника , Технологии , Дмитрий Рогозин , Фонд перспективных исследований , Роскосмос , МЧС
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