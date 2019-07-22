После запуска «Союза» американцы обнаружили в космосе неизвестный объект

Неизвестный объект обнаружен на околоземной орбите после запуска пилотируемого корабля "Союз МС-13" ракетой-носителем "Союз-ФГ" 20 июля с космодрома Байконур , следует из данных на специализированном сайте ВВС США spacetrack.org.

Согласно данным на сайте spacetrack.org, в результате запуска "Союза МС-13" американскими военными были зафиксированы на околоземной орбите три объекта под номерами 44437, 44438 и 44439: корабль "Союз МС-13", третья ступень ракеты "Союз-ФГ" и неизвестный фрагмент ступени.

По информации сайта, неизвестный объект находится на орбите с минимальной высотой 190 километров и максимальной 221 километр, а ступень — на орбите высотой 189 на 200 километров.

В предыдущие годы после запусков пилотируемых "Союзов" американские военные регистрировали на орбите только два объекта — корабль и третью ступень. В апреле 2015 года в космосе были обнаружены два десятка обломков третьей ступени ракеты "Союз-У", которая разрушилась в результате нештатного отделения грузового корабля "Прогресс М-27М".