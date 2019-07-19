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Портал сообщил о переносе запуска ракеты Falcon 9 минимум на сутки 

ТАСС + ещё 1 46 минут назад
Фото: Reuters
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon американской компании SpaceX, который должен был состояться в ближайшее воскресенье, перенесен как минимум на сутки. Соответствующая информация размещена в пятницу на портале spaceflightnow.com, который отслеживает изменения в расписании запусков.
По его данным, запуск ракеты-носителя состоится не ранее, чем в понедельник, 22 июля. Ни Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), ни SpaceX данную информацию пока не подтвердили.
Ранее сообщалось, что Falcon 9 должна была стартовать в воскресенье в 19:35 времени Восточного побережья США (02:35 понедельника мск) с пускового комплекса 40 на базе ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида). Dragon должен доставить на Международную космическую станцию (МКС) материалы и оборудование для научных исследований.
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Наука и техника , Технологии , SpaceX , NASA
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