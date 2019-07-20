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Робот «Федор» нацелит Россию на освоение дальнего космоса, заявил Рогозин 

РИА Новости + ещё 4 47 минут назад
Фото: предоставлено оргкомитетом конференции "РобоСектор"
Работа российских космонавтов с антропоморфным роботом "Фёдором" станет первым шагом на пути России к освоению дальнего космоса, заявил журналистам в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Это будет новый этап в развитии космонавтики. Это будет первый этап работы с антропоморфными системами, которые позволят нам дальше двигаться в дальний космос", — сказал он после пуска пилотируемого корабля "Союз МС-13" к МКС.
На корабле "Союз МС-13" 20 июля на Международную космическую станцию отправились россиянин Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и американец Эндрю Морган. Скворцову предстоит встретить на борту робота "Фёдора", которого перед полетом назвали Skybot F-850, и провести с ним первые эксперименты.
"22 августа отправляем антропоморфного робота впервые. Это очень важно для продолжения операций, которые будут направлены на то, чтобы заменять человека на наиболее рискованных операциях, в том числе в будущем и на внешнем борту станции", — добавил Рогозин.
"Федор" (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) — первый российский человекообразный робот. Его разработал Фонд перспективных исследований совместно с НПО "Андроидная техника" по заказу МЧС как робота-спасателя. Изначально робот разрабатывался в рамках проекта "Аватар" и носил это имя. Собственное имя машине дал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, тогда вице-премьер. "Федор" стал первым в мире роботом, научившимся садиться на шпагат, также он научился стрелять из пистолета с двух рук.
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Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Александр Скворцов , Эндрю Морган , Лука Пармитано , Фонд перспективных исследований , Роскосмос , МЧС
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