Запуск корабля Dragon с грузом для МКС перенесли на 24 июля

Запуск грузового космического корабля Dragon на МКС состоится не раньше 24 июля, сообщила в пятницу компания SpaceX

"Завершено статическое огневое испытание Falcon 9, планируем осуществить запуск 18-й грузовой миссии корабля Dragon на (Международную) космическую станцию (МКС) с площадки номер 40 (космодрома на мысе Канаверал) 24 июля", — сообщила компания в своем Twitter-аккаунте.

Ранее планировалось, что Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon отправится к МКС 21 июля.

Причины переноса времени старта компания не называет. В пятницу портал Space Flight Now сообщил, что "ранее на этой неделе в ходе предстартовых испытаний двигателей произошли проблемы", которые приведут к задержке запуска.