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Китайская Tiangong-2 рухнула в Тихий океан 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: @scott23192
Китайская космическая лаборатория Tiangong-2 осуществила контролируемый сход с околоземной орбиты, сообщает ТАСС.
Агентство отмечает, что большая часть летательного аппарата сгорела в атмосфере планеты, однако небольшие его фрагменты упали в Тихий океан.
В апреле сообщалось, что китайская космическая лаборатория Tiangong-1 сгорела в атмосфере над южной частью Тихого океана.
Космический корабль Tiangong-2 запущен в сентябре 2016 года. На околоземной орбите летательный аппарат должен был проработать два года. Конструктивно Tiangong-2 состоит из экспериментального и ресурсного модуля. Длина космической лаборатории — 10,4 метра. Максимальный диаметр — 3,35 метра. Масса — 8,6 тонны. Основной задачей Tiangong-2 является сближение и стыковка с пилотируемым (Shenzhou) и грузовым (Tianzhou) кораблями.
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Наука и техника , Технологии , ИТАР-ТАСС
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