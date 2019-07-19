Китайская Tiangong-2 рухнула в Тихий океан

Китайская космическая лаборатория Tiangong-2 осуществила контролируемый сход с околоземной орбиты, сообщает ТАСС.

Агентство отмечает, что большая часть летательного аппарата сгорела в атмосфере планеты, однако небольшие его фрагменты упали в Тихий океан.

В апреле сообщалось, что китайская космическая лаборатория Tiangong-1 сгорела в атмосфере над южной частью Тихого океана.

Космический корабль Tiangong-2 запущен в сентябре 2016 года. На околоземной орбите летательный аппарат должен был проработать два года. Конструктивно Tiangong-2 состоит из экспериментального и ресурсного модуля. Длина космической лаборатории — 10,4 метра. Максимальный диаметр — 3,35 метра. Масса — 8,6 тонны. Основной задачей Tiangong-2 является сближение и стыковка с пилотируемым (Shenzhou) и грузовым (Tianzhou) кораблями.