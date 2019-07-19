Огромный «золотой самородок» упал в Австралию из космоса

Житель Австралии , золотоискатель Дэвид Хоулом обнаружил в 2015 году камень весом 17 кг, который он на протяжении четырёх лет считал огромным золотым самородком. Однако в 2019 году геологи установили, что объект является метеоритом.

К учёным Хоуол обратился из-за того, что не смог распилить камень, несмотря на использование различных инструментов. Специалисты смогли это сделать, только использовав алмазную пилу.

Геологи установили, что найденный мужчиной «самородок» — обычный хондритовый метеорит типа H5. Такие объекты были образованы на ранней стадии существования Солнечной системы, передаёт «Российская газета».

Ранее News.ru писал, что учёные Университета Кёртина (Австралия) доказали внеземное происхождение стекла, из которого был изготовлен нагрудный амулет фараона Тутанхамона. Выяснилось, что материал сохранил следы рейдита — минерала, который образуется только под воздействием высокого давления в результате падения метеорита.