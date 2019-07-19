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Nokia переведет кнопочные телефоны на Android 

Ferra.ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Интернет-издание 9to5Google выложила в сеть фото неизвестного устройства. Логотип и название модели скрыты под защитным чехлом, но телефон очень похож на уже существующий аппарат от Nokia — Nokia 220. И что самое интересное, на нем запущен Android.
Кнопки телефона из утечки очень похожи на таковые у Nokia 220. Вкупе с примерно одинаковыми размерами это почти доказывает нам, что на фото изображен уже существующий телефон от Nokia. Правда все еще остается вопросом, каким образом аппарат работает под управлением Android. По некоторым слухам, Google уже долгое время работает над версией своей мобильной операционной системы для кнопочных устройств — таким образом компания, вероятнее всего, хочет завоевать новый для себя сегмент. У них уже есть готовый интерфейс, который адаптирован под управление клавишами без сенсорного экрана. Есть даже скриншоты.
Также, судя по утечкам, в кнопочных телефонах под управлением Android будет доступ к Google Ассистенту, Google Chrome и поиску от Google. На данный момент нет никакой информации о наличии в кнопочной версии Android магазина приложений Google Play.
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Наука и техника , Гаджеты
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