Человеческое тело помогло ученым лучше понять темную материю

Американские ученые объяснили, как человеческий организм реагирует на темную материю. О новом исследовании рассказала «Газета.ru» со ссылкой на Science Alert.

Пока физики не могут точно объяснить что такое темная материя. Согласно новому исследованию ученых из Вандербильта, она, по крайней мере, не может убить человека. Эти сведения приблизили ученых в поисках ответа на вопрос «Что такое темная материя?».

Американские исследователи попытались зафиксировать хотя бы одну смерть от темной материи. Ситуацию отслеживали в Европе, США и Канаде. Результаты показали: человек не умирает от столкновения с темной материей.

Целью этого исследования была попытка узнать свойства вещества. Ученые использовал тело человека как своеобразный «детектор». Увидев реакцию человеческого организма при столкновении с темной материей, наука лучше поняла принцип ее работы.

Темная материя — это субстанция, не способная излучать и поглощать свет. Во время прохождения сквозь человеческое тело, темная материя не вступает в контакт с атомами углерода.