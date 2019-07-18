Найдена двуглавая черепашка

Специалисты по охране природы обнаружили только что вылупившуюся двуглавую черепашку на острове Мабул Малайского архипелага. Об этом сообщает Coconuts.

Ученые утверждают, что ни разу не встречали такой особи среди 13 тысяч родившихся в научном центре черепах. Морской биолог Дэвид Макканн рассказал, что каждая голова дышит и реагирует на окружающую среду отдельно.

«Это удивительно. Похоже, что правая голова контролирует передний правый ласт, а левая ― передний левый. При этом они способны гармонично координировать движения, чтобы передвигаться и плавать», ― говорит он.

В науке таких существ называют дицефалами ― это чрезвычайно редкая и нетипичная для природы форма срастания близнецов, при которой у них развивается одно тело и две головы.

Предполагается, что такая черепашка не выжила бы в дикой природе. Кроме двух голов, она имеет недоразвитый пластрон (брюшной щит черепашьего панциря). Также биологи заметили, что одна голова не может свободно дышать на глубине. Сейчас ветеринары держат малыша только на мелководье. Поскольку черепахи являются охраняемым видом, детеныш и дальше будет жить в центре на Мабуле.

В мае в Австралии родился двухголовый теленок. Он появился на свет уже мертвым. У животного было также по два сердца и желудка.