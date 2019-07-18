Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Найдена двуглавая черепашка 

Lenta.ru 58 минут назад
Фото: страница Scuba Junkie SEAS в Facebook
Специалисты по охране природы обнаружили только что вылупившуюся двуглавую черепашку на острове Мабул Малайского архипелага. Об этом сообщает Coconuts.
Ученые утверждают, что ни разу не встречали такой особи среди 13 тысяч родившихся в научном центре черепах. Морской биолог Дэвид Макканн рассказал, что каждая голова дышит и реагирует на окружающую среду отдельно.
«Это удивительно. Похоже, что правая голова контролирует передний правый ласт, а левая ― передний левый. При этом они способны гармонично координировать движения, чтобы передвигаться и плавать», ― говорит он.
В науке таких существ называют дицефалами ― это чрезвычайно редкая и нетипичная для природы форма срастания близнецов, при которой у них развивается одно тело и две головы.
Предполагается, что такая черепашка не выжила бы в дикой природе. Кроме двух голов, она имеет недоразвитый пластрон (брюшной щит черепашьего панциря). Также биологи заметили, что одна голова не может свободно дышать на глубине. Сейчас ветеринары держат малыша только на мелководье. Поскольку черепахи являются охраняемым видом, детеныш и дальше будет жить в центре на Мабуле.
В мае в Австралии родился двухголовый теленок. Он появился на свет уже мертвым. У животного было также по два сердца и желудка.
Последние новости
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублей Путин назвал путь полного урегулирования в Донбассе Путин ответил на предложение Лукашенко
Комментарии
Наука и техника , Наука
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД РФ выразил протест США82
На Украине поймали агента ФСБ5
В Мюнхене пропали две россиянки2
Церетели взяли в оборот: скульптору грозит суд
В Грузии оценили ущерб от действий России150
Видео
01:37
Смолов настругал морковку в рот Бузовой
Шоу-бизнес
01:51
Испытания беспилотника-огнемета попало на видео
Армия
03:17
Вайкуле грозят уголовным делом за Крым
Шоу-бизнес
03:13
Названо расположение российских аналогов «Зоны 51»
Наука и техника
02:56
Киев выразил Москве решительный протест
В мире Украина
00:18
Названа причина ЧП под Тверью
Происшествия
00:39
На российской АЭС произошел коллапс
Происшествия Другое
01:14
Cирийские джихадисты ушли под землю
В мире Ближний Восток
00:42
В Алма-Ате полыхает склад с тоннами краски
Происшествия В мире
00:38
«Полтора часа кружились»: Бондарчук о происшествии над Москвой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение