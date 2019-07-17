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«Ростех» будет производить надувные здания стоимостью от 1,5 млн рублей 

Прайм + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") выводит на рынок новые пневмокаркасные конструкции на основе заполненных воздухом баллонов, сообщили в пресс-службе "Ростеха"
Такие здания предназначены для оперативного возведения временных помещений: полевых госпиталей, складов, мобильных спортивных сооружений и так далее.
Монтаж занимает один-два часа. Стоимость одного изделия начинается от 1,5 миллионов рублей в зависимости от площади конструкции и пожеланий заказчика по дополнительным опциям, к примеру — количеству выходов.
"Сооружения на основе пневмоконструкций, благодаря своим характеристикам, могут использоваться при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, быстрого создания временного жилья, освоения Арктики и во многих других сферах. Новые изделия полностью отвечают современным высоким экологическим стандартам", — сообщил исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко, которого цитирует пресс-служба.
Пневмокаркасные конструкции созданы Долгопрудненским конструкторским бюром автоматики (входит в "Росэлектронику") — ведущим разработчиком и производителем дирижаблей и аэростатов.
Они возводятся при помощи электрокомпрессора, нагнетающего воздух под давлением в баллоны трубчатой формы. Конструкции отличаются мобильностью, легкостью и компактностью в сложенном виде, быстро монтируются и разбираются.
Такие сооружения не нуждаются в фундаменте и могут возводиться на любых поверхностях, в том числе на снегу, песке и скальных грунтах, а также позволяют легко и безопасно размещать вентиляцию, отопление и различные системы доступа — ворота, двери, люки.
Могут эксплуатироваться круглогодично, выдерживая сильные снеговые, тепловые, ветровые нагрузки и экстремальные температуры от —60 до +60 градусов. При необходимости здание можно демонтировать и использовать повторно.
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Комментарии1
Наука и техника , Олег Евтушенко , Ростех , Росэлектроника
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