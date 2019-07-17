Золотая усыпальница: в Египте начали реставрацию саркофага Тутанхамона

Эта реставрация станет первой с момента обнаружения фигурного деревянного саркофага в 1922 году в Луксоре

Позолоченный саркофаг древнеегипетского фараона Тутанхамона начали реставрировать в Египте . После завершения работ его планируют выставить в одном из залов Большого египетского музея у пирамид Гизы.

В разговоре со «Звездой» заместитель заведующего кафедрой истории древнего мира исторического факультета МГУ имени Ломоносова Ольга Томашевич прокомментировала решение египетских властей и рассказал о главной, на ее взгляд, проблеме.

«Из Египта уже столько всего вывезено, что вернуть это обратно просто нереально. Мне кажется, что иногда даже не стоит об этом говорить и поднимать шум. Это огромная проблема. Все европейские музеи полны памятников Древнего Востока, античности и так далее. Если рассматривать это событие в отдаленной перспективе, то самое главное, чтобы памятники были сохранены», — заявила Томашевич.

Ранее египетские власти перевезли позолоченный саркофаг из гробницы в долине царей в Луксоре в Каир, чтоб разместить его в числе прочих предметов в новом музее. Сама мумия фараона, жившего 3,3 тысячи лет назад, и каменный саркофаг остались в долине царей.

Реставрационные работы займут примерно восемь месяцев, так как саркофаг имеет множество повреждений, которые тщательно задокументировали перед отправкой древнего сокровища в Каир.