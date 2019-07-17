Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Золотая усыпальница: в Египте начали реставрацию саркофага Тутанхамона 

ТК «Звезда» + ещё 3 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Эта реставрация станет первой с момента обнаружения фигурного деревянного саркофага в 1922 году в Луксоре.
Позолоченный саркофаг древнеегипетского фараона Тутанхамона начали реставрировать в Египте. После завершения работ его планируют выставить в одном из залов Большого египетского музея у пирамид Гизы.
В разговоре со «Звездой» заместитель заведующего кафедрой истории древнего мира исторического факультета МГУ имени Ломоносова Ольга Томашевич прокомментировала решение египетских властей и рассказал о главной, на ее взгляд, проблеме.
«Из Египта уже столько всего вывезено, что вернуть это обратно просто нереально. Мне кажется, что иногда даже не стоит об этом говорить и поднимать шум. Это огромная проблема. Все европейские музеи полны памятников Древнего Востока, античности и так далее. Если рассматривать это событие в отдаленной перспективе, то самое главное, чтобы памятники были сохранены», — заявила Томашевич.
Ранее египетские власти перевезли позолоченный саркофаг из гробницы в долине царей в Луксоре в Каир, чтоб разместить его в числе прочих предметов в новом музее. Сама мумия фараона, жившего 3,3 тысячи лет назад, и каменный саркофаг остались в долине царей.
Реставрационные работы займут примерно восемь месяцев, так как саркофаг имеет множество повреждений, которые тщательно задокументировали перед отправкой древнего сокровища в Каир.
ТК «Звезда»: последние новости
В США рассекретили данные о первой жертве прорыва в «Зону 51» Ученые назвали сало основным инструментом при строительстве Стоунхенджа Беспозвоночная угроза: британские дайверы обнаружили медузу размером с человека
Комментарии
Наука и техника , МГУ , Египет , Луксор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Видео со дна Атлантического океана шокировало ученых
Новый потоп: целый город в России уходит под воду160
Россияне получили извещения о своей смерти40
В деле о крушении MH17 появились новые свидетели649
Бойня россиян в Греции попала на видео180
Видео
00:49
Стали известны подробности развода «Мисс Москва»
Шоу-бизнес
00:38
Россияне получили извещения о своей смерти
Общество
02:28
Видео со дна Атлантического океана шокировало ученых
Наука Наука и техника
02:07
Новый потоп: целый город в России уходит под воду
Происшествия
00:53
Рассекречены данные о первой жертве прорыва в «Зону 51»
Наука и техника
00:27
Названы сроки начала поставок С-500 в войска
Армия Ближний Восток
01:33
Конституцию предложили изменить
Политика
02:22
Грубо отказавшая больному фельдшер уволилась
Общество
03:18
Ополченцы разгромили британский спецназ в Эстонии
Армия Войска
00:47
С вылетевшим в Иркутск Ил-76 произошло ЧП
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение