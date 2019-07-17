В Москве завершился международный эксперимент по имитации полета на Луну

Международный проект SIRIUS, в рамках которого интернациональная группа участников четыре месяца моделировала работу экипажа при полете на Луну, завершился в среду в Москве , сообщает корреспондент РИА Новости из Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН , где проходил эксперимент.

"Нынешний эксперимент позволит подготовить будущие мисии на Луну", — сказал на церемонии завершения экспериманта заместитель гендиректора "Роскосмоса" по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

Шестеро участников эксперимента покинули наземный экспериментальный комплекс, имитирующий космический корабль, в котором находились в изоляции от внешнего мира с 19 марта. Их встречали родные, ученые из России и других стран, журналисты.

Всего в эксперименте участвовали шесть человек: командир — Евгений Тарелкин, бортинженеры Дарья Жидова, исследователи Аллен Миркадыров (США), Анастасия Степанова и Рейнхолд Повилаитис (США), а также врач Стефания Федяй.

За четыре месяца участники эксперимента успели условно слетать к Луне, совершать выходы на ее поверхность и вернуться на Землю. Кроме того, экипаж выполнил большую программу научных исследований по изучению влияния изоляции в замкнутом пространстве на психологию и физиологию человека и отношения в разнополом экипаже.

Научная программа эксперимента SIRIUS-2019 включала 79 экспериментов. Результаты исследований будут использованы при подготовке к длительной космической исследовательской миссии.