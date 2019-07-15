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Россия отправит на орбиту саудовские мини-спутники 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: © AFP 2019 / Karim Sahib
Саудовская Аравия собирается запустить несколько своих мини-спутников на российской ракете, стоимость услуг РФ оценивается в 30 миллионов долларов, следует из итогового протокола заседания совместной межправительственной комиссии двух стран, который имеется в распоряжении РИА Новости.
"Проект по организации коммерческого запуска космических мини-спутников (массой до 500 килограммов) на низкую околоземную орбиту при помощи российских средств выведения", — говорится в документе.
Ориентировочная стоимость услуг по использованию места на российской ракете оценивается в 30 миллионов долларов.
Сейчас Российский фонд прямых инвестиций и портфольная компания Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии готовят экспертную оценку осуществимости проекта.
Ранее Россия запускала на ракетах тяжелых "Протон" спутники связи ArabSat и технологические мини-спутники SaudiSat и SaudiComsat на ракетах "Днепр".
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Наука и техника , Российский фонд прямых инвестиций , РИА Новости , Саудовская Аравия
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