Глобальная навигационная спутниковая система «Галилео» перестала работать

Европейская глобальная навигационная спутниковая система Galileo перестала работать, пользователи не могут использовать навигационные сигналы с космических аппаратов системы, сообщил центр услуг европейской глобальной навигационной спутниковой системы.

Galileo — одна из нескольких в мире глобальных навигационных спутниковых систем. Кроме нее, глобальные навигационные услуги предоставляют российская ГЛОНАСС, американская GPS и китайская Beidou. В орбитальную группировку Galileo входят 26 спутников, из которых 22 рабочих, два проходят летные испытания на нерасчетных орбитах и два временно не функционируют по целевому назначению.

На сайте центра отмечается, что все рабочие спутники системы Galileo в настоящее время имеют статус "не используются (по целевому назначению)".

"До следующего уведомления пользователи испытывают приостановку обслуживания. (Навигационные) сигналы (со спутников) не должны использоваться (для определения местоположения)", — сообщается на сайте центра.

По данным сайта insidegnss.com, проблема связана с комплексом точного времени системы Galileo, расположенным в Италии.