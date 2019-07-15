Die Welt (Германия): посадка на Луну в 1969 году — почему поклонники теорий заговора по-прежнему сомневаются?

Die Welt (Германия) уверен в достоверности официальной версии Флаг трепыхался, на небе не было видно звезд, фотографии были слишком четкими: многие люди по-прежнему считают, что в рамках программы «Аполлон» имела место подтасовка, все было инсценировано на Земле, и находят все новые аргументы в пользу этой версии. Автор статьи вуверен в достоверности официальной версии НАСА . Он дает ответы на все подозрения и обвиняет сторонников «теории заговора» в незнании.

Полмиллиарда человек не могут ошибаться. Но, возможно, они были умышленно введены в заблуждение? По меньшей мере, 500 миллионов мужчин и женщин, молодых людей и детей 21 июля 1969 года в 2:56:20 по Всемирному координированному времени (то есть в Германии почти в четыре часа утра, а в Нью-Йорке почти в десять вечера) смотрели телевизор. Говорят, что в этот момент был включен практически каждый второй телевизионный приемник в мире.

Таким образом, полмиллиарда человек смотрели эти кадры с плохим разрешением, снятые на простенькую видеокамеру, на которых астронавт Нил Армстронг (Neil Armstrong) в своем громоздком скафандре сошел с трапа лунохода «Игл» (Eagle), встал на поверхность Луны и произнес свою знаменитую фразу:

«Это маленький шаг для человека, но огромный — для всего человечества».

Думается, что ни один из этого полумиллиарда человек даже не задумался в тот момент о том, что это могла быть подделка. Но полвека спустя ситуация изменилась. Согласно опросам (надо признать, не слишком серьезным), до 30% американцев и почти вдвое больше россиян считают, что шести посадок на Луну, совершенных в рамках шести миссий «Аполлона», на самом деле никогда не было, потому что они были инсценированы на Земле.

Как в случае практически с любой теорией заговора, это утверждение зиждется на этакой «смеси» из незнания и упорного нежелания получить знания. Потому что каждая мельчайшая деталь «лунной программы» НАСА была задокументирована; кроме того, соответствующую информацию можно найти в специализированной литературе, а также в интернете. Тем не менее, сомнения в достоверности посадок на Луну не исчезают, а не обремененные знаниями люди с удовольствием их распространяют дальше.

Одним из любимых аргументов сторонников теории заговора является то, что флаг США, который Армстронг и его товарищ по экипажу «Аполлона-11» Эдвин «Базз» Олдрин (Edwin «Buzz» Aldrin) воткнули в лунную поверхность, развевался на ветру. Это, по их мнению, доказывает, что данная сцена была предварительно снята на Земле — ведь на Луне нет атмосферы!

Это, конечно, так, но это же является и объяснением, почему флаг развевался «на ветру». Именно отсутствие атмосферы и стало причиной, по которой флаг продолжил вибрировать после того, как его древко воткнули в лунный грунт. Однако в закрытом кинопавильоне на Земле как раз не было бы движения воздуха, и вибрация флага быстро прекратилась бы из-за трения с атмосферой.

Еще одним «аргументом» «теоретиков заговора» является очень хорошее качество фотографий, опубликованных НАСА, которые можно, в частности, увидеть в вышедшем недавно альбоме «Муншотс» (Moonshots) Пьерса Бизони (Piers Bizony). Фото 12 астронавтов, побывавших на Луне, действительно имеют очень высокое качество и насыщенные цвета; а кадров плохого качества или нечетких снимков в многочисленных публикациях НАСА нет.

При этом у камер «Хассельблад» (Hasselblad) не было видоискателя — астронавты, будучи одетыми в скафандры, даже не могли толком видеть, что они снимали, и делали это, по сути, «вслепую». Так что же, эти кадры — подделки, изготовленные профессиональными фотографами на Земле?

На это подозрение, однако, тоже найдется ответ. Конечно, астронавты еще до полетов учились пользоваться фотоаппаратами Hasselblad. Кроме того, фотоаппараты были специально модифицированы с целью использования в рамках программы «Аполлон» — можно было установить четыре уровня резкости вместо того, чтобы наводить резкость вручную, как это делается на среднеразмерных профессиональных камерах. Так что астронавты могли навести резкость, прежде чем сфотографировать тот или иной объект.

Кроме того, конечно же, было и множество менее удачных и нечетких снимков, но НАСА публиковало их довольно редко — предпочтение отдавалось эстетически удачным кадрам. Кроме того, маловероятно, чтобы сторонники «теории заговора» изменили свое мнение, увидев лунные снимки плохого качества.

Особенным «аргументом» в пользу якобы инсценировки фотографий, сделанных на Луне, является абсолютно черное небо почти на всех кадрах. Скептики считают это доказательством, что они были сделаны в павильоне на Земле, и поэтому звезд на небе не видно.

На самом же деле все было наоборот: на естественном спутнике Земли во время лунного дня так светло, что Солнце затмевает все остальные источники света. Ведь над ярко освещенными крупными городами на Земле по ночам на небе тоже почти не видно звезд — в отличие от территорий за пределами городов.

Есть и другие «доказательства» фальсификации лунных снимков, которые, впрочем, легко опровергнуть, если изучить документацию, посвященную миссиям «Аполлон»: будь то вопрос, почему на фотографиях не видно кратеров под тормозными механизмами лунохода, или якобы «фальшивые» тени, или якобы слишком низкие прыжки астронавтов, или центробежная сила во время поездок на луноходе, начиная с миссии «Аполлон-15», которые, по мнению скептиков, должны были бы быть намного выше.

Впрочем, главным аргументом против любых «теорий заговора» являются, с одной стороны, рассказы 12 человек, своими ногами ходившими по поверхности Луны (из которых, правда, в настоящий момент живы лишь четверо). Кроме того, надо сказать, что СССР никогда не ставил под сомнение достоверность посадок участников программы «Аполлон» на Луну. А с чего Советскому Союзу было бы признавать свое поражение в «гонке за Луну», если бы этого поражения не случилось?

Таким образом, можно просто констатировать, что шесть посадок на Луну, состоявшихся с 1969 по 1972 год, действительно имели место. Так что сомневаться в достоверности так называемой официальной версии нет никаких поводов.