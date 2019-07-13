Отремонтировавших «Протон-М» специалистов представят к госнаградам

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин представит к госнаградам специалистов, устранивших замечания к ракете "Протон-М" перед ее стартом. Об этом он написал в Twitter

"Специалисты боевого расчёта, которые в рекордные сроки устранили серьёзные предстартовые замечания и обеспечили штатный пуск ракеты-носителя и разгонного блока, будут представлены к государственным наградам", — написал он.

Изначально пуск планировался на 21 июня, но ракету пришлось снимать со старта из-за разрядившейся батареи космического аппарата. "Протон" вернули со стартового комплекса в монтажно-испытательный корпус, где специалисты заменили батарею. Затем пуск наметили на 12 июля, но из-за неких замечаний, подробности которых "Роскосмос" не приводит, госкомиссия госкорпорации перенесла старт на резервную дату — 13 июля.

Ракета вывела на орбиту астрофизическую космическую обсерваторию "Спектр-РГ". Космическая обсерватория "Спектр-Рентген-Гамма" ("Спектр-РГ") — международный российско-германский проект, который нацелен на создание орбитальной астрофизической обсерватории для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне.