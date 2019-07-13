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В работе «Билайна» произошел сбой 

РИА Новости + ещё 9 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
В работе оператора "Билайн" произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.
Больше всего пользователей испытывают трудности с мобильной связью (72%). Еще 15% сообщили о сбое всех сервисов. Также 11% пользователей пожаловались на проблемы с мобильным интернетом.
По данным портала, с затруднениями в работе оператора столкнулись жители Москвы, Подмосковья, Краснодара, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга и других городов.
"В настоящее время есть временные сложности при использовании услуг связи. Приносим свои извинения. Мы делаем все возможное, чтобы восстановить сигнал", — сообщается на странице "Билайн Россия" в соцсети "ВКонтакте".
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