«Билайн» опроверг сообщения о сбоях в сети

Ранее портал Downdetector сообщил, что в западной части РФ у 71% пользователей были зафиксированы проблемы с мобильной связью, 10% столкнулись с отсутствием мобильного Интернета. 17% абонентов пожаловались на возникновение обеих проблем.

В компании отметили, что все их сервисы работают корректно и услуги предоставляются клиентам по всей стране в полном объёме. Однако там отметили, что ограничения в доступе к мобильному Интернету и голосовой связи действительно могли наблюдаться в нескольких районах Подмосковья по причине короткого замыкания в системе кондиционирования.

В остальном сеть «Билайн» в течение всего дня работала в обычном режиме, — цитирует РИА Новости сообщение компании.