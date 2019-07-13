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«Билайн» опроверг сообщения о сбоях в сети 

News.ru + ещё 14 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сотовый оператор «Билайн» опроверг информацию о сбоях в работе своей сети.
Ранее портал Downdetector сообщил, что в западной части РФ у 71% пользователей были зафиксированы проблемы с мобильной связью, 10% столкнулись с отсутствием мобильного Интернета. 17% абонентов пожаловались на возникновение обеих проблем.
В компании отметили, что все их сервисы работают корректно и услуги предоставляются клиентам по всей стране в полном объёме. Однако там отметили, что ограничения в доступе к мобильному Интернету и голосовой связи действительно могли наблюдаться в нескольких районах Подмосковья по причине короткого замыкания в системе кондиционирования.
В остальном сеть «Билайн» в течение всего дня работала в обычном режиме, — цитирует РИА Новости сообщение компании.
Как писал News.ru, «Билайн» и Mail.ru Group объявили о восстановлении партнёрских отношений. Компаниям удалось найти компромисс по спорным вопросам.
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Наука и техника , Интернет , Вымпелком , Mail.ru Group , РИА Новости
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