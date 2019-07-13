«Пуск!»: С Байконура стартовал «Протон-М»

«Протон-М» с космическим телескопом «Спектр-РГ» стартовал с Байконура

#СпектрРГ: ПУСК! 🚀



С Байконура в 15:30 мск осуществлен пуск ракеты-носителя «Протон-М». На орбиту будет выведена научная российская обсерватория «Спектр-РГ». Через 9 мин 43 сек состоится отделение головного блока от носителя.



Трансляция → https://t.co/F9yLIn9hlK pic.twitter.com/Eb1Gevw87u— РОСКОСМОС (@roscosmos) 13 июля 2019 г. Ракета-носитель "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической космической обсерваторией "Спектр-РГ" стартовала в субботу с космодрома Байконур , трансляция запуска ведётся на сайте Роскосмоса

По данным на сайте Роскосмоса, через 10 минут после старта разгонный блок с обсерваторией должен отделиться от третьей ступени "Протона" на суборбитальной траектории. Выведение "Спектра" на целевую орбиту планируется провести за счёт двух включений двигательной установки ДМ-03.

Это 10-й космический пуск, проведенный Россией в 2019 году. Первоначально старт планировался на 21 июня, но из-за разрядившейся батареи "Спектра" был перенесён на 12 июля. Ракету "Протон" возвратили со стартового комплекса в монтажно-испытательный корпус, где специалисты заменили батарею. После повторного вывоза пуск был отложен на 13 июля для устранения замечания на ракете.

Отделение обсерватории от разгонного блока намечается в 17.31 мск.

На сайте Роскосмоса отмечается, что перелёт "Спектра" в рабочую точку Лагранжа L2 (специальная точка пространства, в которой уравновешивается гравитационное влияние Солнца и Земли) в 1,5 миллиона километрах от Земли займет три месяца. За это время будет проверена работоспособность телескопов обсерватории и пройдут пробные астрофизические наблюдения.

В последующие четыре года обсерватория сделает восемь полных обзоров небесной сферы. Еще 2,5 года будут посвящены точечным наблюдениям объектов Вселенной по заявкам мирового научного сообщества.

Космическая обсерватория "Спектр-Рентген-Гамма" ("Спектр-РГ") — международный российско-германский проект, который нацелен на создание орбитальной астрофизической обсерватории для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне.

Обсерватория "Спектр-РГ", построенная в НПО имени Лавочкина , включает два телескопа: eRosita, созданный Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка (Германия), и ART-XC, разработанный Институтом космических исследований РАН и изготовленный Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове.

Главная миссия научного аппарата "Спектр-РГ" — исследование Вселенной в рентгеновском диапазоне электромагнитного излучения, создание "карты" видимой Вселенной, на которой будут отмечены все достаточно крупные скопления галактик.

Предшественник "Спектра-РГ" — астрофизическая космическая обсерватория "Спектр-Р" (проект "Радиоастрон") — был запущен в 2011 году и вышел из строя в январе 2019 года.