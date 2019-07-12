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Galaxy S10 блокируется навечно после обновления 

Популярная механика + ещё 2 1 час назад
Фото: Популярная механика
Некоторые владельцы смартфонов Samsung Galaxy S10 и S10+ столкнулись с неприятным эффектом последнего обновления прошивки — их гаджеты после перезагрузки запросили несуществующий пароль и отказались дальше включаться. Производитель рекомендует полный сброс до заводских настроек в качестве единственного решения.
Samsung признает проблему, но в соответствующей теме на официальном форуме представители компании пока что предлагают только ждать решения от технических специалистов. Для всех, кто столкнулся с блокировкой телефона после июльского обновления операционной системы, пока что существует только два варианта: ждать рекомендаций и ходить без телефона, либо полностью сбросить смартфон через режим восстановления. Однако в последнем случае будут утеряны все данные пользователя без возможности их как-либо сохранить или извлечь.
На данный момент проблема характерна для пользователей Samsung Galaxy S10 и S10+ в США, в первую очередь для абонентов оператора Verizon. Первые сообщения на официальном форуме гласят, что владельцы не устанавливали какую-либо защиту на свои устройства, поэтому и удивились запросу пароля после перезагрузки. Но, как оказалось впоследствии, аналогичное поведение может встретиться и у тех пользователей, которые устанавливали пароль сами — он просто не будет подходить.
Доступ в режим восстановления на смартфонах Samsung Galaxy S10 и S10+ осуществляется после полного выключения. Для этого необходимо на включенном устройстве одновременно зажать кнопку включения и качельку громкости вниз — это действие симулирует отключение батареи и полностью выключает Galaxy S10. Затем, когда экран погаснет, можно входить в режим восстановления с помощью также одновременного нажатия и удержания клавиш включения, громкости вверх и Bixby. В появившемся меню навигация осуществляется качелькой громкости, а подтверждение выбора — кнопкой включения.
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Наука и техника , Гаджеты , Verizon
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