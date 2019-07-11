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Побит рекорд мира по скорости облета Земли 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Установлен новый рекорд по скорости облета Земли с пересечением Северного и Южного полюсов на самолете. Об этом сообщает ТАСС.
Международный экипаж облетел Землю за 48 часов на реактивном самолете модели "Гольфстрим G650ER". Была преодолена дистанция в 40,2 тыс. километров. Воздушное судно двигалось со скоростью 838 км/ч.
На канале в YouTube велась прямая трансляция из кабины пилотов. Однако она была отключена в целях безопасности во время посадки в Космическом центре им. Джона Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде.
Прошлый рекорд, установленный в 2008 году, составил 52 часа 32 минуты. Тогда пилоты холдинга TAG Group облетали Землю с пересечением обоих полюсов со средней скоростью около 882 км/ч.
Ранее сообщалось, что российский космонавт установил рекорд пребывания на МКС.
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