Радиоактивное облако над «Комсомольцем» сняли на видео

Радиоактивное облако над К-278 показали на видео

Видеоролик демонстрирует пылевое облако, с которым, как полагают норвежские учёные, связана наблюдаемая утечка радиации. Согласно актуальным данным, наибольшая удельная объемная активность цезия-137, составляющая 800 беккерелей на литр, зафиксирована в районе вентиляционной трубы реакторного отсека К-278 «Комсомолец». Таким образом, максимальный уровень радиации в районе реакторного отсека субмарины в 800 тысяч раз превышает допустимую норму.

Наибольшая удельная объёмная активность цезия-137, наблюдалась в образце, взятом непосредственно из вентиляционной трубы, тогда как в других пробах соответствующие показатели ниже: например, заборы, проведённые на высоте нескольких метров над трубой, уже не демонстрируют значимого превышения нормального уровня радиации, который в Норвежском море оценивается в 0,001 беккерелей на литр.

По мнению Норвежского института морских исследований, в настоящее время загрязнение не представляет угрозы для рыболовства, однако находящаяся на морском дне подводная лодка К-278 «Комсомолец» требует регулярного наблюдения. Напомним, субмарина затонула 7 апреля 1989 года на глубине 1680 метров в 180 километрах к югу от острова Медвежий в Норвежском море из-за пожара.