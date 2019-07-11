Появилось видео неудачного запуска ракеты-носителя Vega

В Сети появилось видео неудачного запуска ракеты-носителя Vega с военным спутником ОАЭ на борту с космодрома Куру. Ролик опубликован в YouTube.

На кадрах видно, что после старта траектория полета ракеты постепенно начинает смещаться.

По словам исполнительного вице-президента французской компании Arianespace Люс Фабрегетт, после смещения траектории ракеты запуск был признан неудачным. "Как мы видели, примерно спустя две минуты после запуска … произошло серьезное отклонение, приведшее к потере миссии", — сообщила она.

Старт ракеты-носителя Vega состоялся в 22.53 10 июля по местному времени (4.53 мск 11 июля). Спутник должен был стать десятым по счету для ОАЭ на орбите Земли. К 2020 году страна планирует довести их число до 12.