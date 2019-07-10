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«Роскосмос» предложил засекретить космические госзакупки 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: РИА Новости
«Роскосмос» предложил отказаться от открытых госзакупок в ракетно-космической отрасли, так как они могут привести к раскрытию «информации ограниченного доступа», следует из публикации на портале проектов нормативных правовых актов.
Речь идет о поправках к закону о контрактной системе. Согласно им, закупки в ракетно-космической отрасли для обеспечения государственных нужд, включая закупки по гособоронзаказу, должны будут осуществляться закрытыми способами.
Законопроект разработан для предотвращения доступа третьих лиц к информации о закупках организаций ракетно-космической отрасли и направлен на повышение информбезопасности в сфере космической деятельности и предотвращение санкций со стороны иностранных государств в отношении организаций отрасли.
Сам документ на портале пока не размещен.
«Роскосмос» рассчитывает, что в случае принятия поправки вступят в силу уже в декабре этого года.
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Наука и техника , Роскосмос
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