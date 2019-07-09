«В 100 тысяч раз»: как фонит «Комсомолец»

Норвежские ученые зафиксировали высокий уровень радиоактивности у борта советской подлодки «Комсомолец». Они считают, что течения порождают странные выбросы радиации, которые исходят из реактора субмарины.

Норвежские исследователи в ходе научной экспедиции обнаружили утечку радиоактивности с борта погибшей более 30 лет назад советской подводной лодки «Комсомолец». Об этом сообщает норвежский телеканал TV2.

Пробы были взяты в минувший понедельник из вентиляционного отверстия в корпусе подлодки. Ранее две взятые пробы не показали превышения допустимых норм радиоактивности,

последний же анализ показал превышение предельно допустимых норм в 100 тыс. раз.

Этот уровень оказался несколько выше, чем тот, что был получен российскими исследователями 12 лет назад.

«Эти результаты предварительные. Мы изучим образцы более тщательно, вернувшись домой. Уровень, который мы нашли здесь, составляет 10 беккерелей на литр», — пояснила Хильда Хельдал, руководитель экспедиции.

По ее словам, указанный уровень радиации не представляет угрозу ни самому исследовательскому судну, ни рыболовству в регионе.

Ученые рассказали, что при взятии проб они обратили внимание на некие выбросы из вентиляционного отверстия. Они предполагают, что это отверстие имеет непосредственный контакт с реактором подлодки, и радиоактивные частицы выходят на поверхность за счет подобных выбросов, которые могут порождаться океаническими течениями и приливами.

Совместная экспедиция норвежских и российских ученых на судне G. O. Sars, принадлежащем норвежскому Институту морских исследований, началась на этой неделе, в ее распоряжении есть дистанционно управляемый спускаемый аппарат. «Мы подобрались к обломкам ближе, чем когда-либо», — пояснила Хельдал.

Ученые считают, что опасность могут представлять атомный реактор на борту подлодки и две торпеды с ядерной боевой частью.

Каждая боеголовка содержит порядка трех килограммов плутония-239 и имеет размер с теннисный мячик. Хотя период полураспада плутония составляет 24 тыс. лет, ученые считают вероятность попадания его в пищевые цепочки низкой, так как на такой глубине довольно мало живых организмов.

Подлодку активно использовали для экспериментов в области глубоких погружений: именно ей принадлежит абсолютный рекорд по глубине погружения среди субмарин — 1027 метров. У АПЛ имелись и другие задачи, в частности, флотские учения и несение боевой службы. Пунктом приписки «Комсомольца» являлась Западная Лица в Мурманской области в 45 км от границы с Норвегией. В 1984 году субмарина была включена в состав шестой дивизии первой флотилии подводных лодок Северного флота.

Свое название — «Комсомолец» — АПЛ К-278 проекта 685 «Плавник» получила чуть более чем за два месяца до трагедии. 28 февраля лодка вышла на третью автономную боевую службу. 604-м экипажем в количестве 69 человек командовал капитан 1-го ранга Евгений Ванин. Это был опытный подводник. С 1970 года он служил на подводных лодках на разных должностях, а в 1972-м окончил Высшее военно-морское училище имени Фрунзе в Ленинграде.

7 апреля 1989 года «Комсомолец» шел на глубине 380 метров со скоростью 8 узлов.

Поход проходил в штатном режиме без каких-либо намеков на отклонение от нормы. Матросы и офицеры делали свою работу. Лодка находилась примерно посередине между берегом Норвегии и Шпицбергеном. Ближайшей сушей к «Комсомольцу» был остров Медвежий, входящий в этот архипелаг.

Внезапно в седьмом отсеке подлодки вспыхнул сильный пожар. Ликвидировать его подачей лодочной объемной химической системы пожаротушения (ЛОХ) не удалось. Огонь распространялся, в зону пожара попадали силовые электрические системы. Из-за их повреждения на глубине 150 м сработала аварийная защита паротурбинной установки. Субмарина потеряла ход. Следом загорелся шестой отсек, произошло задымление второго, третьего и пятого.

Команда «Комсомольца» неоднократно подавала сигнал об аварии. Однако на берегу он был принят и расшифрован лишь с восьмого раза.

«Начало похода складывалось удачно, — рассказывал выживший член команды мичман Виктор Слюсаренко. — Как известно, в те годы противостояние между капиталистическим и социалистическим лагерями было довольно напряженным, и в пограничных морях было много разведывательных и боевых кораблей. Мы обнаружили несколько иностранных подлодок, вели за ними слежение.

Трагедия началась 7 апреля, в пятницу, на 37-ые сутки похода.

Совершенно неожиданно центральный пульт управления сообщил, что в седьмом отсеке (их всего было семь, соединенных узкими переходами) сильный пожар, большая температура. Дежуривший там матрос на запросы по рации не отвечал. Как потом выяснилось, он погиб. На обследование отправился один из мичманов. Задыхаясь в дыму, он успел сообщить обстановку и тоже погиб».

«Комсомолец» терпел бедствие на протяжении шести часов, после чего окончательно утонул и опустился на глубину 1658 метров. В холодной воде оказались около 60 человек. Пятеро моряков, в том числе командир Ванин, успели забраться в контейнер. Однако после его всплытия от разницы давлений сорвало люк. В море выбросило мичмана Сергея Черникова . Самостоятельно получилось выбраться лишь у мичмана Слюсаренко. Контейнер из-за притока воды через люк затонул. Всего в катастрофе АПЛ погибли 42 человека, выжили 27.

Оценка причин катастрофы в различных источниках расходится — руководство ВМФ обвиняло в несовершенстве лодки конструкторов и судостроителей, последние, в свою очередь, заявляли о неумелых и даже безграмотных действиях экипажа.