«Как в Чернобыле»: эксперт обвинил Норвегию в утечке радиации с «Комсомольца»

Атомная подлодка К-278 «Комсомолец» Военно-морского флота СССР затонула в Норвежском море в 1989 году в результате пожара. Погибли 42 из 69 членов экипажа.

В начале июля к подлодке отправилась российско-норвежская экспедиция. Ученые взяли пробы воды из вентиляционной трубы субмарины, проанализировали их и обнаружили, что утечка радиации из «Комсомольца» продолжается, а ее уровень превышает допустимый в 100 тысяч раз.

При этом руководитель экспедиции Хильде Элисе Хельдал рассказала TV2, что радиационное загрязнение не представляет опасности.

Соответствующую публикацию норвежское издание сопроводило несколькими снимками, сделанными в ходе экспедиции. По словам Алексея Леонкова, на этих фото видно, что ученые проникли внутрь «Комсомольца» щупом.