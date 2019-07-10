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«Как в Чернобыле»: эксперт обвинил Норвегию в утечке радиации с «Комсомольца» 

Рамблер + ещё 9 5 часов назад
Фото: ТАСС
Норвегия виновата в том, что затонувшая советская подводная лодка «Комсомолец» «фонит», заявил «Московскому комсомольцу» эксперт в области вооружений Алексей Леонков.
Атомная подлодка К-278 «Комсомолец» Военно-морского флота СССР затонула в Норвежском море в 1989 году в результате пожара. Погибли 42 из 69 членов экипажа.
В начале июля к подлодке отправилась российско-норвежская экспедиция. Ученые взяли пробы воды из вентиляционной трубы субмарины, проанализировали их и обнаружили, что утечка радиации из «Комсомольца» продолжается, а ее уровень превышает допустимый в 100 тысяч раз.
При этом руководитель экспедиции Хильде Элисе Хельдал рассказала TV2, что радиационное загрязнение не представляет опасности.
Соответствующую публикацию норвежское издание сопроводило несколькими снимками, сделанными в ходе экспедиции. По словам Алексея Леонкова, на этих фото видно, что ученые проникли внутрь «Комсомольца» щупом.
«Это недопустимо! Корпус играет роль саркофага, как в Чернобыле, а норвежцы, получается, проникли внутрь и теперь еще удивляются, что уровень радиации вырос тысячекратно», — заявил эксперт.
Комментарии2
Наука и техника , Алексей Леонков , Московский комсомолец , Норвегия , Чернобыль
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