В России нашли способ снизить вероятность авиакатастроф

Новинку собираются представить на авиасалоне МАКС-2019 , которая начнется 27 августа в Жуковском

«Установка на самолеты и вертолеты СВС-Л предотвратит возможное обледенение устройства при низкой температуре на больших высотах, из-за чего часто происходит ошибка в измерении воздушной скорости. Также разработка практически сведет на нет вероятность неправильных показаний приборов в кабине экипажа, ненормальной работы автоматических систем управления полетом. Это значительно сократит случаи развития аварийных ситуации и авиакатастроф», — передает РИА «Новости» слова Колесова.

Он отметил также, что в новой системе впервые был применен лазерный измеритель скорости, потребляющий меньше мощности для обогрева, чем установленные в настоящее время на самолеты приемники полного давления.