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В России нашли способ снизить вероятность авиакатастроф 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Гендиректор концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Николай Колесов заявил о создании системы воздушных сигналов (СВС-Л) с лазерным измерителем скорости и высоты полета летательных аппаратов, которая позволит снизить вероятность авиакатастроф.
Новинку собираются представить на авиасалоне МАКС-2019, которая начнется 27 августа в Жуковском.
«Установка на самолеты и вертолеты СВС-Л предотвратит возможное обледенение устройства при низкой температуре на больших высотах, из-за чего часто происходит ошибка в измерении воздушной скорости. Также разработка практически сведет на нет вероятность неправильных показаний приборов в кабине экипажа, ненормальной работы автоматических систем управления полетом. Это значительно сократит случаи развития аварийных ситуации и авиакатастроф», — передает РИА «Новости» слова Колесова.
Он отметил также, что в новой системе впервые был применен лазерный измеритель скорости, потребляющий меньше мощности для обогрева, чем установленные в настоящее время на самолеты приемники полного давления.
Напомним, в понедельник концерн КРЭТ (входит в Ростех) и компания «Гражданские самолеты Сухого» (АО «ГСС», входит в ОАК) договорились о поставках опытного образца новой навигационной системы для «Суперджет-100».
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