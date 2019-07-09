Иностранные астронавты готовы тренироваться в Крыму перед полетами

Иностранным астронавтам было бы интересно посетить Севастополь и провести в Крыму тренировки по приводнению, как это было до 2014 года, сообщил ТАСС российский космонавт, уроженец Севастополя Антон Шкаплеров

"Раньше мы здесь [в Севастополе] международными экипажами проходили тренировки по морскому выживанию на случай приводнения. Мы считаем, что космос вне политики, продолжаем летать и работать в составе международных экипажей. И все мои коллеги спокойно относятся к тому, что я из Крыма, из Севастополя, что тут живут мои родители, мои друзья, моя родня. Поэтому ничего страшного не видят, если приедут сюда, они не против", — рассказал Шкаплеров.

Он выразил надежду, что в скором времени учения в Севастополе возобновятся. "Многие [иностранные астронавты], кто тут не был, наслышаны о нашем прекрасном городе, о Крыме, о его красоте и гостеприимстве. Поэтому, действительно, будут с удовольствием приезжать, тренироваться, ходить на экскурсии, пить наше крымское вино", — отметил космонавт.

По его словам, главный фактор, от которого зависит проведение этих тренировок, — наличие специального судна. "Это судно сейчас находится в Новороссийске, и если Черноморский флот сможет нам помочь в организации тренировок, то все остальные аспекты [для возобновления учений в Севастополе] есть", — уверен Шкаплеров.

Собеседник добавил, что в этом году тренировки по приводнению космических экипажей запланированы в районе Сочи.

Космонавт РФ, Герой России Антон Шкаплеров родился в Севастополе в 1972 году, его родные и сейчас живут в городе. Участвовал в трех космических экспедициях, во время одного из полетов Шкаплеров и Александр Мисуркин совершили самый длительный среди россиян выход в открытый космос — 8 часов 13 минут.

Воссоединение с РФ

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответс