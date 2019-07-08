Обнаружены блуждающие по галактике звезды-зомби

Международная группа ученых обнаружила несколько объектов, которые относятся к остаткам вспышки сверхновой, но не являются нейтронными звездами или черными дырами. Эти звезды-зомби с течением времени превратятся в белые карлики, богатые кислородом. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Найденные три звезды вместе с объектом LP 40-365 (белый карлик с низкой массой) могли возникнуть в результате двух типов сверхновых: сверхновая типа Iax (взрыв белого карлика в составе двойной звезды) или сверхновая, возникшая в результате электронного захвата (один из видов бета-распада атомных ядер). Взрывы являются слабыми, поэтому в результате образуется не нейтронная звезда или черная дыра, а звезда с меньшей массой, которая приобретет ускорение и может в будущем покинуть галактику.

2 июля сообщалось, что астрономы Массачусетского технологического института в США обнаружили новую аномальную звезду, чье поведение пока остается необъяснимым. Она время от времени снижает свою яркость через случайные промежутки времени. Исследователи заявили, что все возможные объяснения феномена пока не подтвердились.