В России ученые МГУ издали атлас грязей

Сотрудники географического факультета МГУ имени Ломоносова при поддержке РГО выпустили медико-географический атлас под названием «Целебные источники и растения», передает агентство «Интерфакс».

Как отмечается, в атлас вошли десятки карт России , а также тексты, графики и фотографии. На картах показаны места, где располагаются водные, грязевые источники и основные санаторно-курортные организации, а также распространение растений, из которых разрешено производить лекарства.

Главный редактор атласа, профессор МГУ Светлана Малхазова, рассказала, что в издании собраны статистические материалы по заболеваемости россиян по федеральным округам.

Отмечается, что данный атлас — первое в своем роде издание в России. Основой для научного труда послужили не только картографические, фондовые и архивные материалы, но также «литературные» источники.

По мнению ученых, данный атлас поможет оценить потенциал экологического, медицинского и СПА-туризма, а также санаторно-курортного лечения и развития индустрии заготовок воды, грязей и лекарственных трав.