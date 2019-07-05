Текст древнейшей песни о любви обнаружил в Египте

Старейший текст одной из древнеегипетских песен о любви был найден чешскими археологами в погребальной комнате верховного жрица Инти в Египет , сообщает ТАСС.

Бржетислав Вахала пражский ученый-египтолог назвал эту находку уникальной, так как ранее считалось, что египтяне составляли только религиозные и научные тексты.

Находка интересна тем, что текст любовной песни находился в саркофаге жрица, который считался жестоким.

Песня была сложена более 4300 лет назад. Ее расшифровка заняла более года. Помимо чешского языка, песню еще перевели на английский, французский и немецкий языки. Также в этой погребальной комнате были обнаружены религиозные и научные тексты, выбитые на ее стенах, каменных досках и пергаментах. Эти тексты содержали данные о знаниях древних египтян и рецепты по изготовлению снадобий для лечения болезней.

Местонахождение погребальной комнаты верховного жреца Инти было установлено в 2000 году, работы по ее открытию и изучению продолжались несколько лет.