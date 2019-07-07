По всей Земле находят странные вытянутые черепа. Кому они принадлежат?

На северо-востоке Китая археологи обнаружили черепа необычной формы, чей возраст составляет от пяти до 12 тысяч лет. Практика искусственной деформации черепа известна у многих древних культур, и она до сих пор существует у некоторых племен, живущих в отдаленных уголках Земли. Однако о смысле этого обычая ученые до сих пор ведут споры, а сторонники конспирологических теорий считают, что тут не обошлось без инопланетян. «Лента.ру» подробно рассказывает о самой находке, а также о том, как и для чего люди древности модифицировали свое тело.

Странная находка

В неолитических гробницах, расположенных на месте археологических раскопок Houtaomuga (китайская провинция Гирин), исследователи нашли 25 скелетов. У 11 из них — признаки преднамеренной модификации черепа.

Это не самая древняя подобная находка. Самому древнему свидетельству искусственной деформации черепа, обнаруженному в 1982 году в Ираке , насчитывается 45 тысяч лет и рекорд принадлежит не человеку, а неандертальцу. В то же время ряд исследователей ставят под сомнение, что вымерший вид людей действительно прибегал к этой практике. Впрочем, есть находки 13-тысячелетнего возраста, и все ученые уверены в них.

Среди найденных останков в Гирине было пять взрослых удлиненных черепов (четверо мужчин и одна женщина) и шесть — детских. Возраст людей на момент захоронения варьировался от трех до 40 лет. Один из них — мужчина — жил 12 тысяч лет назад, а остальные лежали в культурных слоях возрастом пять тысяч лет и 6,5 тысячи лет.

Zhang et al. / American Journal of Physical Anthropology, 2019

Новое открытие отличается от других тем, что останки охватывают сразу большой промежуток времени: семь тысяч лет. Как написали авторы в статье, опубликованной в American Journal of Physical Anthropology, район, где находится Houtaomuga, служил центром распространения популяции людей за пределы северо-востока Китая: в центральный Китай, на Корейский полуостров и Японский архипелаг, в Восточную Сибирь и Америку. Отсюда и ценность находки: в будущем она поможет раскрыть секрет, почему такая странная традиция вообще возникла.

Избранные богами

Вероятно, на протяжении тысячелетий мог существовать целый ряд причин черепной модификации: маркер элитного положения в социальной иерархии, показатель красоты или близость к миру духов. Так, на островах Томман и Малакула в австралазийском регионе человек с удлиненной головой считается более умным, имеет высокий статус и может общаться со сверъестественными силами. Однако нет доказательств, что подобные деформации действительно несут какую-то непосредственную пользу для человека вроде повышения умственных способностей.

В любом случае к деформации черепа прибегали лишь отдельные люди — на это указывает то, что из всех останков только половина имела признаки модификации. Все найденные захоронения были помещены в вертикальные гробницы одного и того же типа, то есть принадлежали одной и той же культуре. Археологи нашли рядом со взрослой женщиной и трехлетним ребенком артефакты, являющиеся предметами роскоши. Были обнаружены также две общие могилы: одна со взрослым и ребенком, а вторая — с тремя телами. При этом в первой могиле оба черепа были удлиненными — модификации, похоже, являлись семейной традицией.

Авторы пишут, что хотя критерий, по которому одним людям деформировали черепа, а другим нет, до сих пор остается неизвестным, стало ясно, что важную роль играл именно высокий социальный статус — не только отдельного человека, но и семьи.

Жесткая процедура

Искусственную деформацию головы начинают проводить в младенчестве, когда череп ребенка мягкий, податливый, а его кости еще не срослись. Голову плотно оборачивают тканью или делают что-то вроде шины из досок. Процедура может длиться до шести месяцев. Существует ее описание: «ежедневно голову ребенка смазывают пастой из обоженного ореха тунга молуккского (Aleurites moluccanus). Этот процесс смягчает кожу и предотвращает сыпь. После этого голову обвязывают "не'енбобозитом" (Ne’Enbobosit) — мягкой повязкой, сделанной из внутренней коры бананового дерева. Поверх повязки накладывается "но'онбат'ар" (No'onbat’ar) — сплетенная корзина из растения пандана, — а сверху обвязывают волоконной веревкой».

Zhang et al. / American Journal of Physical Anthropology, 2019

В результате процедуры череп становится частично плоским и вытянутым, чем-то напоминая голову инопланетян. Согласно большинству специалистов, такая модификация не влияет на когнитивные способности и здоровье человека (хотя есть подозрения насчет повышенного риска эпилепсии).

Они повсюду

Как говорят жители Малакулана, они удлиняют головы своих детей, потому что это является традицией, основанной на духовных убеждениях их народа. Для них очевидно, что ребенок с модифицированным черепом более красив и мудр. У аборигенов острова Борнео (Индонезия) считается, что признаком красоты является плоский лоб. При этом модификация начинается на первом месяце жизни ребенка и проводится с помощью инструмента тадал. На лоб помещается подушка, которая удерживается с помощью лент, опоясывающих голову. Давление регулируется с помощью нитей — на ранних стадиях процедуры оно небольшое, однако постепенно увеличивается.

В Африке известны народы мору-мангбету, для которых необычная форма черепа является признаком принадлежности к элитной социальной группе. На головы младенцев надевали тугие повязки, которые носили в течение нескольких лет. В зрелом возрасте длину черепа визуально подчеркивали, оборачивая волосы вокруг плетеной корзины.

Такая же традиция существовала и в странах Европы. Например, во Франции практика искусственной деформации черепа (известна как тулузская деформация) у крестьян просуществовала вплоть до конца XIX века. В Дё-Севре голову ребенка обертывали на два-четыре месяца плотной повязкой, которую затем заменяли корзиной и укрепляли металлическими нитями. В Нормандии череп сжимали куском брезента и делали специальные прически. В Европе черепная деформация в эпоху поздней античности и раннего Средневековья была популярна у гуннов, вторгшихся в Европу из Азии. Во II веке эту процедуру практиковали народы, проживавшие на территории Румынии.

Martin Johnson / Martin and Osa Johnson Safari Museum

Следы традиции были найдены и в Новом Свете. В Мексике археологи обнаружили кости, принадлежавшим древним майя, в том числе один вытянутый череп. В Боливии (Южная Америка) раскопали древнее массовое захоронение, в котором также лежали черепа странной формы.

Никаких пришельцев

Отстутствие однозначного ответа на вопрос, откуда и почему возникла практика деформации черепа, оказалось удобным для сторонников теории палеоконтакта. Согласно этой концепции, которую современные ученые не рассматривают всерьез, древние люди контактировали с представителями космических цивилизаций, которые могли интерпретироваться в качестве духов или богов. Форма головы у пришельцев якобы могла вдохновить правителей древних народов на подражание, чтобы получить доступ к мудрости инопланетян.

Однако теория палеоконтакта не подтверждается научными исследованиями — существуют более приемлемые версии появления тех или иных обычаев, артефактов и сооружений в истории. Например, люди изначально могли подражать другим группам людей, имевших необычную форму черепа от природы. Причину, по которой они это начали делать, следует искать в новых захоронениях, а не прибегать к голым спекуляциям.