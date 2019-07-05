Спутник «Метеор-М» вывели на орбиту

Метеорологический спутник "Метеор-М" № 2-2 отделился от разгонного блока "Фрегат" и вышел на целевую орбиту.

"Спутник "Метеор-М" выведен на орбиту 830 км. Отделение мини-спутников запланировано после выведения основной нагрузки", — сказал представитель Роскосмоса.

Разгонный блок "Фрегат" продолжил выведение попутной нагрузки — 32 малых космических аппаратов.

"Метеор-М" № 2-2 — гидрометеорологический спутник, разработанный АО "Корпорация "ВНИИЭМ" . Он войдет в состав космического комплекса гидрометеорологического и океанографического обеспечения "Метеор-3М" и космической системы на его основе. Первый аппарат серии — "Метеор-М" № 1 — был запущен 17 сентября 2009 года. Второй аппарат "Метеор-М" № 2 запустили в 2014 году. "Метеор-М" № 2-1 был потерян из-за аварии в 2017 году.

Космический аппарат "Метеор-М" № 2-2 предназначен для получения глобальных и локальных изображений облачности, поверхности Земли, ледового и снежного покровов в видимом, инфракрасном и микроволновом (в том числе сантиметровом) диапазонах. Кроме того, спутник поможет получать данные для определения температуры морской поверхности и радиационной температуры подстилающей поверхности, данные о распределении озона в атмосфере и его общего содержания. Также спутники этого типа нацелены на мониторинг чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и научные исследования.