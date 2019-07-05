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Вавилон внесли в список ЮНЕСКО 

Вести.Ru + ещё 13 7 часов назад
Фото: фото The Trustees of the British Museum
Организация ЮНЕСКО внесла в свой Список всемирного наследия древний город Вавилон, расположенный на территории современного Ирака, сообщает ТАСС.
Решение приняли в ходе 43-й сессии Комитета Всемирного наследия, которая проходит в Баку. На сессии рассматривают 35 объектов, которые могут попасть в список.
Ирак в течение 40 лет добивался того, чтобы Вавилон внесли в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, но организация отвергала кандидатуру древнего города пять раз — на территории страны долго велись боевые действия.
Руины Вавилона расположены в 90 километрах к югу от Багдада, территория составляет 10 квадратных километров, и только на 15 процентах были проведены раскопки.
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Наука и техника , ЮНЕСКО , ИТАР-ТАСС , Ирак
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