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Ракета «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Восточный 

РИА Новости + ещё 13 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ракета "Союз-2.1б" с российским метеорологическим спутником "Метеор-М" №2-2 и 32 малыми спутниками стартовала с космодрома Восточный, трансляция пуска идет на сайте "Роскосмоса".
Пуск стал первым в этом году с нового российского космодрома.
Через 10 минут после пуска от ракеты-носителя отделится разгонный блок "Фрегат" со спутниками. Именно ему предстоит развести аппараты по трем разным орбитам.
Ровно через час после пуска ракеты "Метеор-М" будет выведен на орбиту средней высотой 832 километра. Затем в течение еще двух часов "Фрегат" будет выводить малые спутники на две орбиты — высотой порядка 580 километров и 530-540 километров. После окончания миссии "разгонник" переведут на траекторию входа в атмосферу. Примерно в 14.07 мск несгоревшие элементы его конструкции приводнятся в несудоходном районе Тихого океана.
"Фрегат" помимо "Метеора" доставит на орбиты спутники США, Великобритании, Германии, Таиланда и Чехии, а также несколько университетских аппаратов — из Швеции, Франции, Германии, Эстонии и Эквадора. Российские малые будут представлены тремя научно-образовательными спутниками "Сократ", "ВДНХ-80" и "АмурСат".
Прошлый запуск аналогичного спутника "Метеор-М" №2-1 с Восточного в ноябре 2017 года закончился неудачно. Ракета штатно стартовала со спутником и 18 малыми аппаратами, но разгонный блок не смог вывести их на орбиту из-за неправильно заложенных алгоритмов.
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Наука и техника , Армия , Войска , Наука , Роскосмос
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