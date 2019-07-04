Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия испытала высотный псевдоспутник 

Lenta.ru + ещё 1 42 минуты назад
Фото: ЦАГИ
Разработанный Центральным аэрогидродинамическим институтом (ЦАГИ) имени Николая Жуковского демонстратор беспилотного летательного аппарата на солнечной энергии с электрической силовой установкой прошел испытания в аэродинамической трубе малых скоростей, сообщает организация.
Отмечается, что таким образом «ученые института завершили первый этап экспериментов крупноразмерной модели-демонстратора, выполненной в масштабе 1:6».
«В проведенных исследованиях были получены высокие значения аэродинамического качества, подтверждена эффективность выбранной схемы летательного аппарата и концепции применения механизации крыла», — сообщает институт.
Беспилотный летательный аппарат, над которым работаю ученые ЦАГИ, должен получить пленочные элементы солнечных батарей и резервные аккумуляторные батареи для обеспечения полета в ночное время. Отличительной особенностью дрона станет размещение винтов на конца крыла, что должно обеспечить экономию энергии. Продолжительность автономного полета беспилотника оценивается в несколько недель. В качестве возможной полезной нагрузки высотного псевдоспутника называются ретрансляторы связи, фото— и видеоаппаратура, а также метеорологическое оборудование.
Последние новости
Опубликованы фото носителя «Лошарика» после аварии Опубликованы имена всех погибших на «Лошарике» подводников Названа сумма ущерба от наводнения в Иркутской области
Комментарии
Наука и техника , ЦАГИ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Объяснена шумиха вокруг «зловещего вмешательства РФ»5
В США определили конечную цель АС-31 «Лошарик»41
«Не вмешиваемся»: Раскрыто ключевое отличие РФ и США16
Подозреваемого в убийстве спецназовца объявили в розыск2
Евроскептики выступят за развитие связей с Россией
Видео
02:13
Пока вы не уснули: почему погибли Герои России
В мире
01:40
«Странное требование»: что Европа хочет от России
Политика Статьи
00:15
Названа причина пожара на секретной подлодке
Происшествия
01:01
Гигантский смерч разрушил город в Китае
Катастрофы Погода
00:28
«Все бандиты заезжают на перрон»
Шоу-бизнес
13:39
Россия «катастрофически теряет» россиян
Общество Статьи
01:17
«Путин не ценит слабость»
В мире Политика
02:13
Появились фотографии погибших подводников
Происшествия
00:15
Шойгу рассказал подробности ЧП с подводниками
Происшествия Армия
00:27
В Донбассе обнаружены британские БТР
Оружие В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение