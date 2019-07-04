Россия испытала высотный псевдоспутник

Разработанный Центральным аэрогидродинамическим институтом (ЦАГИ) имени Николая Жуковского демонстратор беспилотного летательного аппарата на солнечной энергии с электрической силовой установкой прошел испытания в аэродинамической трубе малых скоростей, сообщает организация.

Отмечается, что таким образом «ученые института завершили первый этап экспериментов крупноразмерной модели-демонстратора, выполненной в масштабе 1:6».

«В проведенных исследованиях были получены высокие значения аэродинамического качества, подтверждена эффективность выбранной схемы летательного аппарата и концепции применения механизации крыла», — сообщает институт.

Беспилотный летательный аппарат, над которым работаю ученые ЦАГИ, должен получить пленочные элементы солнечных батарей и резервные аккумуляторные батареи для обеспечения полета в ночное время. Отличительной особенностью дрона станет размещение винтов на конца крыла, что должно обеспечить экономию энергии. Продолжительность автономного полета беспилотника оценивается в несколько недель. В качестве возможной полезной нагрузки высотного псевдоспутника называются ретрансляторы связи, фото— и видеоаппаратура, а также метеорологическое оборудование.