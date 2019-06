Ученые получили прямое экспериментальное подтверждение того, что уничтожение фотона в части пучка света не изменяет форму профиля пучка (т. е. «не отбрасывает тень»), но при этом может изменять его яркость. Ранее этот эффект демонстрировался только в упрощенном режиме, когда пучок разделялся на два канала, и удаление фотонов в одном канале приводило к изменениям в другом.

