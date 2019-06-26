Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названа потенциальная форма разумных инопланетян 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Pixabay.com
Ученые Вашингтонского Университета (США) выяснили, что щупальца осьминогов обладают нейронными сетями, которые могут принимать решения независимо от мозга. Как пишет издание Science Alert, подобными свойствами могут обладать представители иных разумных цивилизаций. По словам исследователей, открытие помогает лучше понять разнообразие форм жизни во Вселенной.
Специалисты изучили нервную систему тихоокеанских головоногих моллюсков Enteroctopus dofleini и «Octopus rubescens», которая у этих животных является более распределенной, чем у позвоночных организмов. Две трети нейронов (350 миллионов) располагаются в щупальцах осьминогов в виде ганглиев, однако ученые не знали точно, как функционируют нервные клетки при перемещении моллюсков и поиске пищи.
Исследователи выяснили, что щупальца осьминога объединены нейронным «кольцом» в обход мозга, поэтому они могут передавать друг другу сенсорную информацию без участия центральной нервной системы. По словам ученых, мозг осьминогов не «знает», как расположены его щупальца в пространстве, однако щупальца способны координироваться и участвовать в совместных движениях. Это согласуется с предыдущими наблюдениями, согласно которым даже оторванные от мертвого моллюска «руки» способны реагировать на раздражители.
Последние новости
Россия продлила санкции против Украины, США и Евросоюза ФСБ предотвратила теракт и уничтожила боевика ИГ Совфед одобрил закон о приостановлении ракетного договора
Комментарии2
Наука и техника , Наука , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД ответил на ноту США25
Рожать вместо учебы. Чиновница дала совет девочкам4
«Грязные методы». Командование ВС захотели очернить14
Названо время встречи Путина и Трампа90
Мантуров объяснил большие траты на командировки41
Видео
03:39
«Полная задница». Крымский мост предложили разобрать
Общество
05:07
Названа еще одна версия гибели группы Дятлова
Происшествия
15:09
Мантуров объяснил большие траты на командировки
Политика
02:57
МИД ответил на ноту США
Политика
05:31
Названо время встречи Путина и Трампа
Политика Ближний Восток
02:57
США направили России ноту протеста
В мире Ближний Восток
04:26
«Дайте денег»: в Сети появилось обращение Зеленского к Коломойскому
В мире Украина
01:16
Зеленский потянулся к стандартам НАТО
Армия Войска
05:16
Россия выдвинула ультиматум ПАСЕ
Политика
00:32
Мужчина облил себя бензином у здания Минстроя
Происшествия Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение