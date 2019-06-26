Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У не пролезающего на «Союз» робота Федора нашли проблемы 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российские космонавты прошли тренировку с роботом «Федором» перед отправкой его на Международную космическую станцию (МКС). По итогам у членов экипажа возникли замечания, пишет «Интерфакс» со ссылкой на космонавта Александра Скворцова.
«Задача появилась очень неожиданно, пришлось решать ее сходу. Есть некоторые замечания по подготовке, — сказал Скворцов. — Это некоторые нюансы, я уверен, что они будут устранены, и надеюсь, что результат работы с "Федором" будет положительным и интересным, и первый блин не будет комом»
Он также отметил, что «Федор» — первый искусственный помощник-аватар человека в космосе.
Робот «Федор» (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) создается «Андроидной техникой» и Фондом перспективных исследований по заказу МЧС России. Соответствующие разработки начались в 2014 году. На создание робота ушло 300 миллионов рублей. Одной из областей применения «Федора» называются работы в открытом космосе.
В начале июня сообщалось, что «Федора» уменьшили перед отправкой на Международную космическую станцию (МКС), чтобы он смог поместиться в корабле «Союз». Комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что люк «Союза» якобы оказался слишком тесным для робота, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что это «чушь». «Пролез», — добавил Рогозин.
Последние новости
Россия продлила санкции против Украины, США и Евросоюза ФСБ предотвратила теракт и уничтожила боевика ИГ Совфед одобрил закон о приостановлении ракетного договора
Комментарии
Наука и техника , Технологии , Дмитрий Рогозин , Александр Скворцов , Фонд перспективных исследований , Роскосмос , МЧС , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский сделал первое назначение в Крыму180
В Крыму погибли военные614
Пока вы спали: ПАСЕ решает судьбу России140
В Саратове предотвращен теракт151
Известный ведущий сделал каминг-аут87
Видео
04:26
«Дайте денег»: в Сети появилось обращение Зеленского к Коломойскому
В мире Украина
00:32
Мужчина облил себя бензином у здания Минстроя
Происшествия Криминал
00:13
МВД показало предполагаемых убийц Шабтая Калмановича
Криминал Происшествия
01:09
Пока вы спали: ПАСЕ решает судьбу России
В мире
02:22
Зеленский сделал первое назначение в Крыму
Украина В мире
02:32
Солнцев нелестно высказался о Хлебниковой
Шоу-бизнес
04:54
Вода в Байкале отравлена
Наука и техника Наука
03:21
Партии Саакашвили открыли путь в Раду
В мире Украина
04:42
ПАСЕ дали совет по России
В мире Политика
02:22
Алибасов вспомнил все
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть