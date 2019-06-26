Цикады под грибами превращаются в сексуальных извращенцев

Паразиты, порой, не просто живут за счет своих носителей или хозяев, но и причудливо заставляют тех менять свой образ жизни. Например, кордицепс однобокий заставляет муравьев-древоточцев становиться настоящими зомби, а черви Leucochloridium paradoxum формируют из рожек улиткок янтарок имитаторы гусениц для привлечения птиц. Цикады, пораженные Massospora cicadina, начинают много двигаться — так споры разносятся по окружающим насекомым эффективнее. Что немаловажно, больные интенсивнее спариваются, а мужские особи издают звуки для привлечения других самцов чтобы те приняли их за самок и также получили споры при тесном контакте.

Группа ученых из США Дании попыталась понять, как грибкам удается влиять на сексуальное поведение периодических цикад рода Magicicada. Согласно результатам работы опубликованным в журнале Fungal Ecology и на портале sciencedirect, грибок буквально накачивает своих хозяев наркотиками. Исследователи обнаружили два психоактивных вещества в организмах зараженных особей: катинон, похожий по своему действию на амфетамин, и более известный псилоцибин.

Таким образом был получен ответ, как минимум, на вопрос, с помощью чего паразиты делают своих хозяев более активными. Механизмы управления поведением еще предстоит изучить, равно как и разрешить новую загадку — в клетках грибка не обнаружилось известных ферментов, являющихся предшественниками катинона и псилоцибина. Предположительно, Massospora cicadina использует неизвестный способ выработки этих веществ.

Периодические цикады имеют необычный жизненный цикл длительностью около 13 или 17 лет, в зависимости от вида. В стадии личинки они проникают в землю на глубину около 30 сантиметров и там питаются соками корней растений подавляющую часть своей долгой жизни, постепенно проходя через пять стадий развития. Затем, по окончании многолетнего цикла, цикады начинают рыть тоннель на поверхность, чтобы стать взрослой особью. На свежем воздухе они проводят несколько недель с целью спаривания и кладки яиц, а затем умирают.

Грибок Massospora cicadina является высокоспециализированным паразитом периодических цикад и образует два вида спор: первые оседают на поверхности земли и могут быть подхвачены насекомым спустя десятилетия, а вторые переносятся при личном контакте двух особей. Споры проникают в брюшко взрослой особи хозяина и там начинается рост грибка, который пожирает цикаду изнутри. На финальной стадии болезни все брюшко насекомого представляет из себя сплошной «контейнер» со спорами.