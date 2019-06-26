Вода в Байкале отравлена

Об этом сообщил директор Лимнологического института Сибирского отделения Российской академии наук Андрей Федотов, передает РИА "Новости".

По его словам, в Байкале до предельных значений выросли концентрации бактерий, продуцирующих токсины.

"Водичку такую пить уже нельзя по содержанию этих токсинов", — заявил Федотов.

Изменение экосистемы ученый связал с распространением водоросли спирогира, из-за которой исчезают байкальские губки.

Также из-за лесных пожаров вблизи Байкада в озеро попадает такой биогенный компонент, как аммоний.