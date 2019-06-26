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Вода в Байкале отравлена 

Газета.Ru 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Об этом сообщил директор Лимнологического института Сибирского отделения Российской академии наук Андрей Федотов, передает РИА "Новости".
По его словам, в Байкале до предельных значений выросли концентрации бактерий, продуцирующих токсины.
"Водичку такую пить уже нельзя по содержанию этих токсинов", — заявил Федотов.
Изменение экосистемы ученый связал с распространением водоросли спирогира, из-за которой исчезают байкальские губки.
Также из-за лесных пожаров вблизи Байкада в озеро попадает такой биогенный компонент, как аммоний.
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Наука и техника , Наука
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