Госдума может увеличить штрафы за незаконные полеты

Депутаты Госдумы планируют увеличить административные штрафы для тех, кто нарушает правила использования воздушного пространства, а также правила плавания на воздушном, морском и внутреннем водном транспорте. Также за управление дроном без надлежащей документации может быть введен штраф до 2 тысяч рублей. Законопроект об этом уже был принят в первом чтении, а 26 июня его планируют рассмотреть на заседании Комитета палаты по госстроительству и законодательству.

Так, за пренебрежение федеральными правилами использования воздушного пространства нарушитель-гражданин заплатит 20-50 тысяч рублей вместо нынешних 2-5 тысяч, а должностное лицо — 100-150 тысяч (сегодня это 25-30 тысяч рублей). Если окажется, что нарушитель вообще не имел права использовать воздушное пространство, штраф для граждан составит уже 30 тысяч рублей, а должностных лиц оштрафуют на сумму от 50 — 100 тысяч рублей (вместо нынешних 30-50 тысяч рублей).

Те, кто решится нарушить правила плавания на морском и внутреннем водном транспорте должны будут отдать 5 — 10 тысяч рублей (сейчас — 500-1000 рублей). За повторное нарушение можно лишиться прав на срок до двух лет. А за превышение скорости, несоблюдение навигационных знаков, остановку или стоянку в запрещенных местах нарушитель заплатит до 1000 рублей вместо нынешних 500 рублей. За плавание без лоцмана в районах обязательной лоцманской проводки судов придется выложить до 20-25 тысяч рублей (сейчас максимальная санкция составляет 2,5 тысячи рублей).

Что касается управления беспилотным летательным аппаратом (дроном) без надлежащей документации, то нарушителю придется отдать от 1 до 2 тысяч рублей.

Как отметил первый заместитель Председателя Комитета по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков , необходимость повышения штрафов вызвана тем, что причины двух третей происшествий на воде, воздухе, на земле — дорожно-транспортных происшествий, происшествий с воздушными, речными, морскими судами, происходят по вине самих лиц, управляющих этими видами транспорта.

За 2017 год, например, произошла 21 авиационная катастрофа и 19 аварий: «В большинстве случаев воздушные судна принадлежали физлицам, и чрезвычайные ситуации произошли из-за грубого нарушения существующих правил».