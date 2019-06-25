Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названа смертельная опасность многоквартирных домов 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Ученые Литовского университета медицинских наук пришли к выводу, что загрязнение воздуха и проживание в многоквартирных домах могут повышать риск болезней сердца, инсульта и диабета 2-го типа. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.
Исследователи оценили связь расстояния между частными и многоквартирными домами и дорогами (а также зелеными насаждениями) с развитием гипертонии и признаками метаболического синдрома (высокий уровень триглициридов, низкий уровень липопротеинов высокой плотности, повышение уровня глюкозы в крови и ожирение).
Показано, что загрязнение воздуха от автомобильных выхлопов способствует повышению кровяного давления и возникновению состояния, предшествующего сахарному диабету. Однако негативное влияние наблюдалось только у тех людей, что жили в многоквартирных домах. Ученые считают, что вблизи многоэтажек дорожное движение интенсивнее и автомобильных выхлопов больше. На здоровье также оказывают негативное влияние высокая плотность населения и шумовое загрязнение.
В то же время близость к растениям улучшает здоровье городских жителей. Для борьбы с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний и других опасных для жизни состояний исследователи предлагают улучшать шумоизоляцию квартир и развивать зеленые зоны.
Последние новости
Грузинская валюта обвалилась до исторического минимума Раскрыта переписка одной из сестер Хачатурян за месяц до убийства отца Украина отозвала посла из Совета Европы
Комментарии
Наука и техника , Наука
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина пожаловалась G20 на Россию9
МИД увидел след США в распространении Эболы58
Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ страны216
Пока вы не уснули: Тбилиси и Киев объединились против РФ86
Россиянам запретят посещать Байкал136
Видео
03:11
МИД увидел след США в распространении Эболы
Политика
00:49
«Мерзкая карлица». Жена Доренко ответила Соловьеву
Общество
02:59
Россиянам запретят посещать Байкал
Экология Общество
05:20
Трамп пообещал Ирану уничтожение
В мире Азия
01:57
Допрос отравителя газировкой попал на видео
Происшествия
01:40
Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ страны
Политика
01:40
Молдавия оправдалась за голос в пользу России в ПАСЕ
В мире
00:11
Росгвардейцы украли шампунь и попались
Происшествия
01:07
Идите к чертовой матери. Скорая отказала человеку с инсультом
Общество
03:26
Мэр Тбилиси обратился с призывом к россиянам
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение