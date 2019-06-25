Россиянин Кононенко установил рекорд суммарного пребывания на МКС

Российский космонавт Олег Кононенко установил рекорд суммарного пребывания на Международной космической станции (МКС), сообщил начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов.

По его словам, за четыре полета в космос Кононенко провел на станции 737 суток.

Космонавт побил рекорд своего соотечественника Юрия Маленченко, который провел на МКС 702 дня, отмечает РЕН ТВ.

В этот раз Кононенко провел на станции семь месяцев.

Как сообщал «Ридус», Олег Кононеко вместе с канадцем Давидом Сен-Жаком и американкой Энн Макклейн приземлился во вторник, 25 июня, в Казахстане в спускаемом аппарате корабля «Союз МС-11».