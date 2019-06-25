Российский космонавт Олег Кононенко установил рекорд суммарного пребывания на Международной космической станции (МКС), сообщил начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов.
По его словам, за четыре полета в космос Кононенко провел на станции 737 суток.
Космонавт побил рекорд своего соотечественника Юрия Маленченко, который провел на МКС 702 дня, отмечает РЕН ТВ.
В этот раз Кононенко провел на станции семь месяцев.
Как сообщал «Ридус», Олег Кононеко вместе с канадцем Давидом Сен-Жаком и американкой Энн Макклейн приземлился во вторник, 25 июня, в Казахстане в спускаемом аппарате корабля «Союз МС-11».