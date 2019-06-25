Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиянин Кононенко установил рекорд суммарного пребывания на МКС 

Ридус + ещё 8 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский космонавт Олег Кононенко установил рекорд суммарного пребывания на Международной космической станции (МКС), сообщил начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов.
На МКС прошла пересменка экипажей
По его словам, за четыре полета в космос Кононенко провел на станции 737 суток.
Космонавт побил рекорд своего соотечественника Юрия Маленченко, который провел на МКС 702 дня, отмечает РЕН ТВ.
В этот раз Кононенко провел на станции семь месяцев.
Как сообщал «Ридус», Олег Кононеко вместе с канадцем Давидом Сен-Жаком и американкой Энн Макклейн приземлился во вторник, 25 июня, в Казахстане в спускаемом аппарате корабля «Союз МС-11».
Ридус: последние новости
Россиянин Кононенко установил рекорд суммарного пребывания на МКС Ученые открыли новый вид — кошку-лису Экипаж МКС вернулся на Землю после 7 месяцев на орбите
Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина пожаловалась G20 на Россию228
Американцам в США посоветовали ехать в Крым1
В ЛНР заявили об отступление украинских военных31
В дивизии Дзержинского отравились более сотни человек
Евкуров попросил прощения19
Видео
03:11
МИД увидел след США в распространении Эболы
Политика
00:49
«Мерзкая карлица». Жена Доренко ответила Соловьеву
Общество
02:59
Россиянам запретят посещать Байкал
Экология Общество
05:20
Трамп пообещал Ирану уничтожение
В мире Азия
01:57
Допрос отравителя газировкой попал на видео
Происшествия
01:40
Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ страны
Политика
01:40
Молдавия оправдалась за голос в пользу России в ПАСЕ
В мире
00:11
Росгвардейцы украли шампунь и попались
Происшествия
01:07
Идите к чертовой матери. Скорая отказала человеку с инсультом
Общество
03:26
Мэр Тбилиси обратился с призывом к россиянам
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение