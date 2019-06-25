Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Роскосмос» скрыл происшествие с «Союз МС-11» 

Lenta.ru 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Миссии российских пилотируемых кораблей «Союз МС» третий раз подряд сопровождают проблемы, пишет @joe_mckirdy в Twitter.
«У МС-9 был просверлен корпус одного из модулей, у МС-10 — изгиб штока [концевого выключателя одного из боковых блоков ракеты], приведший к разрушению центрального блока [ракеты], у МС-11 — проблемы с двигательной установкой», — отмечает пользователь.
Таким образом @joe_mckirdy прокомментировал твит космического эксперта Анатолия Зака, в котором сообщается о том, что НАСА подтвердило неполадки с «Союз МС-11». До этого Зак в Twitter написал, что о проблемах (выходе из строя первого коллектора и переключении на второй) сообщил один из членов экипажа, спускающийся в капсуле на Землю.
В ходе прямой трансляции спуска на Землю капсулы «Союз МС-11», организованной «Роскосмосом» и НАСА, космонавт Олег Кононенко сказал, что «прошла общая авария первого коллектора».
В «Роскосмосе» умолчали о инциденте, заявив лишь, что «после полного выполнения задач посадки был подготовлен к использованию (в случае возможного возникновения необходимости) резервный коллектор (контур пневмогидросистемы КДУ)».
«Сообщения, распространяемые некоторыми СМИ о возникновении при посадке неких "нештатных ситуаций", являются недостоверными», — заявили в госкорпорации.
Конструкция «Союз МС» предполагает наличие двух (основного и резервного) коллекторов для подачи топлива в двигательную установку спускаемой капсулы.
Последние новости
Грузия и Украина объединились против России в ПАСЕ Умерла актриса Алла Покровская «Адская жара» накроет Европу
Комментарии
Наука и техника , Олег Кононенко , Роскосмос , NASA
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Грузия и Украина объединились против России5
Умерла жена Олега Ефремова8
Раскрыт размер президентского оклада Зеленского
В Армении арестован экс-президент Кочарян
НАТО поставило ультиматум России3
Видео
08:06
Победа: Кремль оценил резолюцию ПАСЕ
Политика
00:27
100 человек: Массовое отравление иностранцев в Подмосковье
Происшествия
00:51
МФЦ заплатит 300 тысяч незаконно уволенному драчуну
Происшествия
03:57
Не выпустят? Когда опустится «железный занавес»
Общество Статьи
00:37
Россиянка умерла от удара молнии во время шторма
Происшествия
04:12
Родители Началовой выступят с заявлением на Первом
Шоу-бизнес
02:28
Буйный москвич спрятался от полиции под поездом метро
Происшествия
03:58
Россия, США и Израиль договорились по Сирии
Политика Армия
04:23
Зеленского обвинили в возвращении России в ПАСЕ
В мире Конфликты
03:23
«Очередь в 1000 человек»: как в Донбассе выдают паспорта РФ
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение