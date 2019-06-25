«Роскосмос» скрыл происшествие с «Союз МС-11»

Миссии российских пилотируемых кораблей «Союз МС» третий раз подряд сопровождают проблемы, пишет @joe_mckirdy в Twitter.

MS-9 had a hole drill through one of it's module, MS-10 had a bent pin that caused the center booster to disintegrate, MS-11 had a failure of a propulsion module. @roscosmos and @NASA can no longer ensure astronaut safety. https://t.co/3om6nuEOh4— Joe McKirdy (@joe_mckirdy) 25 июня 2019 г.

«У МС-9 был просверлен корпус одного из модулей, у МС-10 — изгиб штока [концевого выключателя одного из боковых блоков ракеты], приведший к разрушению центрального блока [ракеты], у МС-11 — проблемы с двигательной установкой», — отмечает пользователь.

Таким образом @joe_mckirdy прокомментировал твит космического эксперта Анатолия Зака, в котором сообщается о том, что НАСА подтвердило неполадки с «Союз МС-11». До этого Зак в Twitter написал, что о проблемах (выходе из строя первого коллектора и переключении на второй) сообщил один из членов экипажа, спускающийся в капсуле на Землю.

В ходе прямой трансляции спуска на Землю капсулы «Союз МС-11», организованной «Роскосмосом» и НАСА, космонавт Олег Кононенко сказал, что «прошла общая авария первого коллектора».

В «Роскосмосе» умолчали о инциденте, заявив лишь, что «после полного выполнения задач посадки был подготовлен к использованию (в случае возможного возникновения необходимости) резервный коллектор (контур пневмогидросистемы КДУ)».

«Сообщения, распространяемые некоторыми СМИ о возникновении при посадке неких "нештатных ситуаций", являются недостоверными», — заявили в госкорпорации.

Конструкция «Союз МС» предполагает наличие двух (основного и резервного) коллекторов для подачи топлива в двигательную установку спускаемой капсулы.